به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروزآذر عصر یکشنبه در دیدار با خانواده شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، ضمن ابلاغ سلام رئیسجمهور و اعضای هیأت دولت، همدردی و همراهی دولت را با بازماندگان این فرمانده شهید اعلام کرد و بر مشارکت معنوی مجموعه دولت در این ضایعه تأکید داشت.
وی در این دیدار، با اشاره به جایگاه برجسته خانواده در پشتیبانی از مأموریتهای نیروهای مسلح، اظهار داشت: آرامش خاطر فرماندهان و توفیق آنان در انجام مسئولیتهای خطیر، بدون همراهی و استقامت خانوادهها امکانپذیر نیست و این پشتوانه، نقشی تعیینکننده در اقتدار نیروهای مسلح ایفا میکند.
بهروزآذر همچنین فقدان شهید موسوی را ضایعهای سنگین توصیف کرد و افزود: بیتردید نبود چنین شخصیتی برای خانواده، سخت و جانسوز است، اما امید میرود الطاف الهی مرهمی بر این اندوه باشد و جای خالی ایشان را در دل بازماندگان التیام بخشد.
معاون رئیسجمهور با اشاره به همزمانی این دیدار با روز ارتش، خاطرنشان کرد: در چنین مناسبتهایی، جای خالی چهرههایی چون شهید موسوی بیش از پیش احساس میشود و یاد و نام آنان در محافل مختلف زنده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت انتقال تجربیات و سیره عملی فرماندهان نظامی تأکید کرد و گفت: لازم است ابعاد مختلف زندگی، منش خانوادگی و نقشآفرینی این شخصیتها برای افکار عمومی تبیین شود تا جامعه، بهویژه دختران و نسل جوان، با الگوهای عینی از مسئولیتپذیری و هویتمداری آشنا شوند و بتوانند در مسیر صیانت از میراث تمدنی کشور، نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
بهروزآذر همچنین خانوادههای نیروهای مسلح را ستونهای پنهان امنیت کشور توصیف کرد و افزود: اگر مدیریت استوار خانوادهها و همراهی آنان نبود، امکان بروز توانمندیهای میدانی برای فرماندهان فراهم نمیشد و این نقش کمتر دیدهشده، شایسته قدردانی ویژه است.
در این دیدار، همسر شهید موسوی نیز با مرور خاطراتی از زندگی مشترک و فعالیتهای ایشان، یاد و خاطره این فرمانده شهید را گرامی داشت و سلام خود را به رئیسجمهور و اعضای دولت منتقل کرد.
