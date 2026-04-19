به گزارش خبرگزاری مهر، وحید رحیمی عصر یکشنبه در دیدار با استاندار کرمانشاه با اشاره به ارزیابی‌های میدانی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان اظهار کرد: اقدامات صورت‌گرفته در ایام اخیر نشان‌دهنده مدیریت منسجم و جهادی در سطح استان است.

وی افزود: ثبات ایجاد شده در حوزه‌های زیربنایی و درمانی، نتیجه انگیزه و تحرکی است که از سوی مدیریت ارشد استان در میان مدیران دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده است.

مدیرکل نهادهای مالی و اقتصادی دفتر بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده از سطح رضایتمندی مردم تصریح کرد: نتایج نظرسنجی‌ها بیانگر رضایت نسبی شهروندان از خدمات ارائه‌شده بوده و این موضوع قابل توجه است.

رحیمی ادامه داد: مجموعه بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری آمادگی دارد به‌عنوان بازوی نظارتی و اجرایی، موانع اداری و بانکی موجود در مسیر توسعه استان را در سطح ملی پیگیری و برطرف کند.

وی بیکاری را یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم استان عنوان کرد و گفت: لازم است با تقویت بخش تولید و توسعه صنایع، زمینه اشتغال پایدار در استان بیش از پیش فراهم شود.

در پایان این دیدار مقرر شد گزارشی جامع از اقدامات انجام‌شده در استان کرمانشاه به همراه پیشنهادات راهبردی برای تسریع در روند توسعه، به مراجع ذی‌ربط در سطح ملی ارائه شود.