گل ترابی در نظرسنجی AFC رای نیاورد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان نظرسنجی انتخاب زیباترین گل فصل لیگ نخبگان آسیا، مهدی ترابی، بازیکن تیم فوتبال تراکتور، موفق به کسب رأی نشد و عنوان برتر به رقیب او رسید.

در این رقابت، گل زیبای آگر آکِتکسه، بازیکن تیم جوهر دارالتعظیم مالزی، با کسب بیش از ۹۴ درصد آرا به‌عنوان زیباترین گل فصل انتخاب شد.

گل مهدی ترابی در دیدار تراکتور مقابل الشرطه عراق، یکی از نامزدهای این بخش بود؛ گلی که روی یک کار تیمی تماشایی در ورزشگاه یادگار امام تبریز به ثمر رسید. در این صحنه، همکاری دیدنی تیبور هالیلوویچ و تومیسلاو اشترکالی با پاس‌های تک‌ضرب و هماهنگ، ترابی را در موقعیت گلزنی قرار داد و او نیز با یک ضربه دقیق، دروازه احمد باسل را باز کرد.

لازم به ذکر است که گل ترابی تنها 0/34 درصد رای آورد.