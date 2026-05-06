  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۹

گل ترابی در نظرسنجی AFC رای نیاورد

گل ترابی در نظرسنجی AFC رای نیاورد

در پایان نظرسنجی کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC، گل مهدی ترابی در لیگ نخبگان آسیا موفق به کسب آرای لازم جهت عنوان بهترین گل فصل نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان نظرسنجی انتخاب زیباترین گل فصل لیگ نخبگان آسیا، مهدی ترابی، بازیکن تیم فوتبال تراکتور، موفق به کسب رأی نشد و عنوان برتر به رقیب او رسید.

در این رقابت، گل زیبای آگر آکِتکسه، بازیکن تیم جوهر دارالتعظیم مالزی، با کسب بیش از ۹۴ درصد آرا به‌عنوان زیباترین گل فصل انتخاب شد.

گل مهدی ترابی در دیدار تراکتور مقابل الشرطه عراق، یکی از نامزدهای این بخش بود؛ گلی که روی یک کار تیمی تماشایی در ورزشگاه یادگار امام تبریز به ثمر رسید. در این صحنه، همکاری دیدنی تیبور هالیلوویچ و تومیسلاو اشترکالی با پاس‌های تک‌ضرب و هماهنگ، ترابی را در موقعیت گلزنی قرار داد و او نیز با یک ضربه دقیق، دروازه احمد باسل را باز کرد.

لازم به ذکر است که گل ترابی تنها 0/34 درصد رای آورد.

گل ترابی در نظرسنجی AFC رای نیاورد

کد مطلب 6821637

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      0 0
      پاسخ
      مگه اینترنت مون آزاده که رای بیاره

    پربازدیدها

    پربحث‌ها