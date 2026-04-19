به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر امروز یکشنبه در حاشیه جلسه بررسی مسائل و مشکلات سرمایه‌گذاری صنایع شیر ایران در طرح گاوداری هزار رأسی معمولان بر ضرورت رفع موانع اجرای این طرح تأکید کرد.

وی گفت: در جریان سفر ریاست‌جمهور مصوبات بسیار خوبی برای سراسر استان داشتیم که بلافاصله ستادی پیگیری مصوبات سفر در این راستا تشکیل شد.

استاندار لرستان، ادامه داد: این ستاد باهدف بهره‌گیری هرچه بیشتر از مصوبات این سفر تشکیل شد و باتوجه‌به اینکه مصوبات مهمی نیز برای شهرستان‌ها در نظر گرفته شد، این جلسه باهدف پیگیری دامداری هزار رأسی دلفان برگزار شد.

شاهرخی، گفت: در این راستا از سرمایه‌گذاران و مسئولین ذی‌ربط برای جانمایی این پروژه دعوت شد تا با رفع موانع کاری، دراسرع‌وقت عملیات اجرایی این پروژه شروع شود.

وی تأکید کرد: ظرف ۴۸ ساعت آینده این موانع برطرف شود و مجدداً برای زمان‌بندی شروع عملیات اجرایی طرح، کار را پیگیری می‌کنیم.

استاندار لرستان، ادامه داد: دراین‌رابطه پیگیری‌های مجدانه نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی، در حوزه‌های کشت و صنعت، راه، ایستگاه‌های پمپاژ بخش کشاورزی و گردشگری قابل‌توجه است و ان‌شاءالله در راستای تحقق این اهداف با همکاری ایشان و سایر مسئولین آینده خوب و روشنی برای شهرستان تحقق یابد.