چشم فوتبال جهان به مونیخ؛ امیدواری بایرن به انتقام و صعود به فینال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال بایرن مونیخ و پاری سن ژرمن در دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا شامگاه چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت و از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه آلیاز آرنا شهر مونیخ رو در روی هم قرار می گیرند تا حریف آرسنال در فینال مشخص شود. بازی رفت دو تیم یکی از جذاب ترین دیدارهای مرحله نیمه نهایی تاریخ رقابت های لیگ قهرمانان اروپا بود که شاگردان لوئیز انریکه موفق شدند با نتیجه ۵ بر ۴ میهمان خود را شکست دهند.
سایت یوفا در این رابطه نوشت: دیدار رفت در ورزشگاه پارک دو پرنس یک بازی تماشایی و پرگل با ۹ گل بود؛ پرگلترین نیمهنهایی در تاریخ لیگ قهرمانان. بازی با ریتمی سریع و بدون وقفه پیش رفت و در نهایت پاریسنژرمن با برتری ۵ بر ۴ پیروز شد و به پنج شکست متوالی مقابل بایرن پایان داد؛ از جمله باخت ۲ بر یک در مرحله لیگ همین فصل، و تنها دومین شکست فصل بایرن را رقم زد.
حالا در مونیخ هم به نظر میرسد شاهد گلهای بیشتری باشیم. برای نخستین بار در تاریخ این رقابتها، دو تیم مختلف هر کدام بیش از ۴۰ گل در یک فصل زدهاند؛ پاریس با ۴۳ گل و بایرن با ۴۲ گل، که به رکورد ۴۵ گل بارسلونا در فصل ۲۰۰۰-۱۹۹۹ نزدیک شدهاند.
برای ثبت رکورد پرگلترین تقابل رفتوبرگشت در مراحل حذفی، تنها ۴ گل دیگر در ورزشگاه آلیانتس آرهنا لازم است. از طرفی رقابت برای آقای گلی هم داغ است؛ کیلیان امباپه با ۱۵ گل در صدر قرار دارد و هری کین (۱۳ گل) و خویچا کواراتسخلیا (۱۰ گل) او را تعقیب میکنند.
در ۱۶ تقابل دو تیم در این رقابتها، پاریس ۹ بار و بایرن ۷ بار پیروز شده، اما با توجه به اختلاف یکگله، سرنوشت بازی برگشت میتواند به کوچکترین اشتباه بستگی داشته باشد.
ترکیبهای احتمالی
* بایرن مونیخ: نویر؛ استانیشیچ، اوپامکانو، تاه، لایمر؛ کیمیش، پاولوویچ؛ اولیسه، موسیالا، لوئیس دیاز؛ کین
* پاریسنژرمن: سافونوف؛ زئیر-امری، مارکینیوش، پاچو، نونو مندس؛ ویتینیا؛ ژوائو نِوس، فابیان رویز؛ دوئه، دمبله، کواراتسخلیا
