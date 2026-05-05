به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال آرسنال و اتلتیکو مادرید در بازی برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا شامگاه سه شنبه ۱۵ اردیبهشت و از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه امارات شهر لندن رو در روی هم قرار می گیرند. دیدار رفت دو تیم در مادرید با تساوی یک بر یک به پایان رسید و باید دید در پایان بازی امشب کدام تیم جواز حضور در فینال این دوره از مسابقات را پیدا خواهد کرد.

در آن مسابقه ویکتور گیوکرش از روی نقطه پنالتی برای آرسنال گلزنی کرد اما خولیان آلوارز با گلزنی که انجام داد بازی را به تساوی کشاند.

آرسنال تنها تیم بدون شکست این فصل رقابت‌هاست (۱۰ برد و ۳ تساوی) و بهترین خط دفاع را نیز در اختیار دارد؛ توپچی‌ها تاکنون ۸ کلین‌شیت ثبت کرده و تنها ۶ گل دریافت کرده‌اند. این در حالی است که اتلتیکومادرید در ۳۷ بازی اخیر خود در رقابت‌های یوفا همواره موفق به گلزنی شده است.

پیروزی ۴ بر صفر آرسنال مقابل این تیم اسپانیایی در مرحله گروهی می‌تواند به میکل آرتتا و شاگردانش انگیزه مضاعف بدهد. از سوی دیگر، اتلتیکو در تقابل با تیم‌های انگلیسی در ۱۳ بازی اخیر خود تنها ۲ پیروزی کسب کرده (۳ تساوی و ۸ شکست)، هرچند در آخرین رویارویی دو تیم در مرحله نیمه‌نهایی لیگ اروپا فصل ۲۰۱۷/۱۸، این نماینده اسپانیا بود که در مجموع ۲ بر یک به برتری رسید.

هر دو تیم به دنبال کسب نخستین عنوان اروپایی خود هستند. آرسنال امیدوار است پس از فصل ۲۰۰۶-۲۰۰۵ بار دیگر به فینال برسد و اتلتیکومادرید نیز در تلاش است پس از ناکامی در فینال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶، این بار شانس خود را برای فتح جام امتحان کند.

ترکیب احتمالی دو تیم:

* آرسنال: داوید رایا؛ بن وایت، ویلیام سالیبا، گابریل، اینکاپیه؛ مارتین زوبیمندی، دکلان رایس، ازه؛ بوکایو ساکا، ویکتور گیوکرش، گابریل مارتینلی

* اتلتیکومادرید: یان اوبلاک؛ مارکوس یورنته، پوبیل، رابین لو نورمان، روگری؛ جولیانو سیمئونه، کوکه، کاردوسو، آدمولا لوکمن؛ خولیان آلوارز، آنتوان گریزمان