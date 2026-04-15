۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۴۴

پیروزی شیرین و جذاب بایرن مونیخ؛

حذف تلخ رئال مادرید و صعود سخت آرسنال به نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا

حذف تلخ رئال مادرید و صعود سخت آرسنال به نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا

تیم فوتبال بایرن مونیخ در دیداری پُر گل موفق به شکست رئال مادرید شد و جواز حضور در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین شب از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا شامگاه چهارشنبه ۲۶ فروردین و از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران، تیم های بایرن مونیخ و رئال مادرید در ورزشگاه آلیانز آرنا رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۴ بر ۳ به سود شاگردان وینست کمپانی به پایان رسید تا باوارایی ها در مجموع با برتری ۶ بر ۴ حریف پاری سن ژرمن در مرحله نیمه‌نهایی شوند.

آردا گولر ۲ و کیلیان امباپه یک بار برای رئال مادرید و الکساندر پاولوویچ، هری کین، لوئیز دیاز و میشل اولیسه گل های بایرن مونیخ را در این بازی به ثمر رساندند.

در دیگر بازی، تیم های آرسنال و اسپورتینگ لیسبون به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت و با توجه به پیروزی یک بر صفر نماینده انگلیس در بازی رفت، آرسنال حریف اتلتیکو مادرید در نیمه نهایی شد.

به این ترتیب پاری‌سن‌ژرمن، اتلتیکو مادرید، بایرن مونیخ و آرسنال ۴ تیم مرحله نیمه نهایی راه تشکیل می دهند.

