حذف تلخ رئال مادرید و صعود سخت آرسنال به نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین شب از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا شامگاه چهارشنبه ۲۶ فروردین و از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران، تیم های بایرن مونیخ و رئال مادرید در ورزشگاه آلیانز آرنا رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۴ بر ۳ به سود شاگردان وینست کمپانی به پایان رسید تا باوارایی ها در مجموع با برتری ۶ بر ۴ حریف پاری سن ژرمن در مرحله نیمه‌نهایی شوند.

آردا گولر ۲ و کیلیان امباپه یک بار برای رئال مادرید و الکساندر پاولوویچ، هری کین، لوئیز دیاز و میشل اولیسه گل های بایرن مونیخ را در این بازی به ثمر رساندند.

در دیگر بازی، تیم های آرسنال و اسپورتینگ لیسبون به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت و با توجه به پیروزی یک بر صفر نماینده انگلیس در بازی رفت، آرسنال حریف اتلتیکو مادرید در نیمه نهایی شد.

به این ترتیب پاری‌سن‌ژرمن، اتلتیکو مادرید، بایرن مونیخ و آرسنال ۴ تیم مرحله نیمه نهایی راه تشکیل می دهند.