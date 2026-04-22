پولیتیکو: جنگ علیه ایران نفوذ جهانی واشنگتن را تضعیف کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری پولیتیکو در گزارشی نوشت که جنگ ایران، روند گسست آمریکا از نظام بین الملل را شتاب بخشیده و نفوذ جهانی واشنگتن را به شدت تضعیف کرده است.

بر اساس این گزارش، از بنگلادش تا اسلوونی، جیره بندی سوخت و تبعات اقتصادی جنگ، رهبران کشورها را که خواستار این مناقشه نبودند با بحران مواجه ساخته است.

پولیتیکو به نقل از یک دیپلمات آسیایی نوشت که متحدان آمریکا از آشفتگی این جنگ به ستوه آمده و در حال بازنگری در پایداری اتحاد با واشنگتن هستند. در همین راستا، مارک کارنی، نخست وزیر کانادا روابط اقتصادی با آمریکا را نقطه ضعفی خواند که باید اصلاح شود.

این رسانه آمریکایی با استناد به اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا فاش کرد که در کشورهایی چون تاجیکستان، بحرین و اندونزی، روایت های ضدآمریکایی بر فضای رسانه ای مسلط شده و رقبای واشنگتن برای تثبیت نفوذ خود هزینه می کنند.

پولیتیکو افزود که شوک انرژی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز، کشورهای آسیایی و اروپایی را به سمت تسریع در گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر و فاصله گرفتن از سلطه انرژی آمریکا سوق داده است.