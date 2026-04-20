برداشت گندم در ۴۷ هزار هکتار از اراضی دشتستان آغاز شد

ارسلان میلکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم در دشتستان اظهار کرد: شهرستان دشتستان دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی در عرصه کشاورزی است که یکی از مهمترین محصولات این شهرستان گندم است.

وی ضمن تقدیر از کشاورزان و تولید کنندگان گندم در شهرستان دشتستان،‌ اضافه کرد: ارزش تولید محصولات کشاورزی و تامین امنیت غذایی همپای تامین امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور است.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار دشتستان تاکید کرد: توجه به شرایط اقلیمی و سطح زیر کشت گندم دشتستان در سال جاری ۴۷ هزار و ۸۰۰ هکتار است که ۲۵۰ کمباین کار برداشت را انجام خواهند داد.

وی با اشاره به اینکه انتظار می‌رود حدود ۵۰ هزار هزار تن گندم در این شهرستان برداشت شود تصریح کرد: همکاری همه دستگاه‌ها برای برداشت محصول ضروری است.