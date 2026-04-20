علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس اطلاعات دقیق و داده‌های ثبت شده توسط سامانه‌های هوشمند ترددشمار مستقر در محورهای مواصلاتی استان، در یک ماهه نخست سال ۱۴۰۵ حجم بالایی از عبور و مرور در جاده‌های استان گزارش شده است. وی افزود: در این بازه زمانی در مجموع ۲۰ میلیون و ۶۹۲ هزار تردد انواع وسیله نقلیه در جاده‌های استان کرمانشاه به ثبت رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به تفکیک نوع وسایل نقلیه عبوری در این مدت، تصریح کرد: از این میزان تردد ثبت شده، ۱۸ میلیون و ۳۳۹ هزار مورد مربوط به تردد وسایل نقلیه سبک بوده است. همچنین در این بازه زمانی، ۲ میلیون و ۳۵۳ هزار تردد نیز مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده است که این آمارهای تفکیکی به روشنی نشان‌دهنده سهم قابل توجه و غالب تردد خودروهای سواری در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه است.

وی در ادامه سخنان خود با بررسی و تحلیل محورهای پرتردد استان، خاطرنشان کرد: در بازه زمانی یک ماهه نخست سال جاری، محور بیستون به کرمانشاه همچنان به عنوان یکی از شریان‌های اصلی و پرتردد شناخته می‌شود. سلیمی تأکید کرد: این محور با ثبت هفت میلیون و ۶۷۲ هزار تردد، بیشترین میزان عبور و مرور را در بین تمامی محورهای استان به خود اختصاص داده و بار ترافیکی بالایی را تجربه کرده است.

سلیمی همچنین با ارائه آماری درباره محورهای کم‌تردد استان بیان کرد: در نقطه مقابل محورهای پرتردد، محور منتهی به سومار قرار دارد. بر اساس داده‌های سامانه‌های ترددشمار، محور سومار به پایانه مرزی سومار با ثبت تنها یک هزار و ۵۱۴ تردد، کمترین میزان عبور و مرور وسایل نقلیه را در بین محورهای مواصلاتی استان در یک ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به خود اختصاص داده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه در پایان این گفتگو با اشاره به راه‌های ارتباطی مستمر و آسان مردم با این اداره کل، یادآور شد: سامانه تلفنی ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها به صورت شبانه‌روزی به عنوان پل ارتباطی مستقیم مردم با اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه فعال و پاسخگو است. شهروندان و رانندگان محترم می‌توانند از طریق تماس با این سامانه، علاوه بر دریافت آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط جوی جاده‌ها، هرگونه انتقادات، پیشنهادات و گزارش‌های خود را نیز به راحتی ثبت و پیگیری کنند.