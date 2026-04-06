اتابک: کشور را بهتر از قبل خواهیم ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه امروز با عوامل توزیع کالا و اصناف با اشاره به اینکه بعد از اتمام جنگ کشور در جایگاهی والا قرار خواهد گرفت، گفت: باید قدردان حضور مردم در میدان و جان برکفان نیروهای مسلح کشور در خط مقدم باشیم.
بر اساس اعلام وزارت صمت، وی افزود: در عرصه تولید هم باید قدردان تولیدکنندگان خصوصا تولیدکنندگان مواد غذایی، کالاهای اساسی و همچنین همه اصناف و بازاریان و فروشگاههای زنجیرهای بود.
وی ادامه داد: در مورد تامین ورقهای فولادی برنامه ریزی کردیم و انشاالله مشکلی در این حوزه نخواهیم داشت.
وزیر صمت گفت: دشمن در حمله ناجوانمردانه به صنعت فولاد مرتکب جنایت بزرگی شد چراکه تعداد زیادی از کارخانجات از محصولات فولاد مبارکه استفاده میکنند.
اتابک تصریح کرد: طلبکاران صنایع کوچک باید مطالبات خود را دریافت کنند و بدهیهای بزرگتر باید از طریق سیستم بانکی و تسهیلات پرداخت شود که ما پیگیر این موضوع هستیم.
وی گفت: موضوع تسهیلات ویژه برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با شدت و قوت پیگیری میشود هرچند روند واگذاری این تسهیلات کند است و بانکها سرعت خوبی در پرداخت ندارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ما پیگیر سوءاستفادههای احتمالی در حوزه چکهای برگشتی هستیم، افزود: در این ایام باید خدمت رسانی به مردم به بهترین شکل صورت بگیرد.
وی تاکید کرد: مطمئن باشید دشمن در این جنگ شکست میخورد و این افتضاح در تاریخ آنها ثبت خواهد شد چراکه آمریکا در باتلاقی گیر کرده که نمیتواند از آن بیرون بیاید.
اتابک افزود: ما کشور را بهتر از قبل خواهیم ساخت و قطعا ایران در آینده جایگاهی رفیع خواهد داشت و به عنوان کشوری قدرتمند در دنیا خواهیم بود.
وی گفت: اولویت ما در ادامه کار، گرفتن خسارت از دشمن متجاوز آمریکایی- صهیونی خواهد بود.
