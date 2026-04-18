تغییر ساعات معاملات بازارهای بورس انرژی از ۳۰ فروردین

به گزارش خبرنگار مهر، بورس انرژی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد که ساعات آغاز و پایان جلسات معاملاتی این بازار از روز یک‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی به شرح زیر تغییر می‌کند:

در بازارهای فیزیکی شامل برق، فرعی برق، نفت و گاز و سایر حامل‌های انرژی، زمان معاملات از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰ تعیین شده است.

همچنین معاملات بازار مشتقه شامل سلف موازی استاندارد (برق و سایر)، قراردادهای آتی، گواهی ظرفیت، صندوق‌های ETF، گواهی سپرده کالایی و گواهی صرفه‌جویی انرژی از ساعت ۸:۵۵ تا ۱۵:۰۰ انجام می‌شود.

این گزارش می‌افزاید فعالیت بازارهای فیزیکی بورس انرژی طی دوره اخیر بدون‌وقفه ادامه داشته و تمامی فرآیندهای معاملاتی طبق برنامه‌ریزی انجام شده در جریان است.