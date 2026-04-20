خبرگزاری مهر - گروه دین، حوزه و اندیشه: ثبت نصاب بی‌نظیر عبور از مرز ۲۸ میلیون مشارکت‌کننده در پویش ملی «جان‌فدا برای ایران»، بار دیگر توجه نخبگان و دغدغه‌مندان فرهنگی کشور را به نقش بی‌بدیل حضور مردمی در پیشبرد اهداف کلان جامعه جلب کرده است. به بهانه این حضور حماسی و انتخاب آیه شریفه «وَ إِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ» به عنوان شعار و محور قرآنی این پویش، با حجت‌الاسلام والمسلمین سید مصطفی حسینی، نماینده ولی فقیه در استان زنجان و دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور به گفتگو نشستیم. در ادامه، مشروح این مصاحبه را می‌خوانید.

*حاج آقای حسینی، پویش «جان‌فدا برای ایران» که با محوریت آیه شریفه «وَ إِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ» آغاز به کار کرد، توانست بیش از ۲۸ میلیون نفر از آحاد جامعه را با خود همراه کند. پیوند این حضور مردمی با این آیه شریفه و پیام اصلی این اعلام آمادگی چیست؟

انتخاب این آیه شریفه برای این پویش بسیار دقیق و معنادار است. وقتی خداوند متعال در سوره صافات می‌فرماید: «وَ إِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ»، وعده پیروزی قطعی را به لشکر و سپاه خود می‌دهد. اما این «جُندالله» در روی زمین چه کسانی هستند؟ همین مردم مؤمن، پای‌کار و فداکاری که در بزنگاه‌ها سینه سپر می‌کنند.

همان‌طور که رهبر معظم انقلاب بارها تاکید فرموده‌اند، «کار را مردم تمام می‌کنند». این یک قاعده و سنت قطعی در مسیر انقلاب اسلامی است. همیشه تاریخ به ما نشان داده است که اگر کاری بخواهد واقعاً اثرگذار باشد، باید مردم میدان‌دار اصلی آن باشند. تا زمانی که مردم فعال نشوند، احساس مسئولیت نکنند و به عنوان همان لشکریان خدا به میدان نیایند، کاری از پیش نمی‌رود. این آمار ۲۸ میلیونی، در واقع یک نمایش قدرت از اراده مردمی است که نشان می‌دهد این ملت، مصداق روشن همان لشکری است که وعده غلبه و پیروزی‌اش در قرآن داده شده است.

*با توجه به مسئولیت شما در شورای توسعه فرهنگ قرآنی، رویکرد فعالیت‌های فرهنگی در کشور برای تداوم این حضور مردمی باید چگونه طراحی شود؟

این پویش، یک قدم اولیه و البته بسیار مبارک در به میدان آوردن مردم در میدان‌های اساسی پیشرفت انقلاب است. مسیر تمام کارهای فرهنگی ما باید به این سمت برود که ساختارها و نهادهای حاکمیتی صرفاً تسهیل‌گر باشند. یعنی حکومت باید بستر را مهیا کند تا این مردم باشند که نقش‌آفرینی می‌کنند. ما نباید تصدی‌گری کنیم؛ بلکه باید زمینه را برای حضور پررنگ حلقه‌های میانی و عموم مردم فراهم آوریم.

این ۲۸ میلیون نفری که در این پویش شرکت کردند، تنها گوشه‌ای از ظرفیت‌های عظیم این ملت را نشان دادند. این ملت ظرفیت‌های فراوان و بسیار دیگری دارد که هنوز مانده تا به طور کامل شکوفا شود. اگر ما بسترها را درست طراحی کنیم و کار را به خود مردم بسپاریم، فتح‌الفتوح‌های بزرگی در عرصه‌های مختلف رقم خواهد خورد.

*اکنون که این اعلام آمادگی از سوی بخش عظیمی از جامعه صورت گرفته، وظیفه مسئولان در قبال این جمعیت چیست؟

این ۲۸ میلیون نفر با حضور خود اتمام حجت کردند. آن‌ها با ثبت‌نام در این پویش گفتند ما آماده‌ایم تا ذیل آیه «وَ إِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ»، جان‌فدای مسیر حق و اعتلای ایران باشیم. مردم با این آیه زندگی کردند و حالا نوبت مسئولان است؛ توپ در زمین مدیران و دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی است تا از این ظرفیت عظیم استفاده‌های بیشتری کنند.

مسئولان نباید اجازه دهند این انرژی و انگیزه در حد یک ثبت‌نام متوقف شود. باید برای این لشکر ۲۸ میلیونی و آماده، برنامه‌ریزی‌های دقیق و عملیاتی در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و جهادی تعریف شود تا هر کدام از این افراد بتوانند در جایگاه خود، گره‌ای از مشکلات کشور باز کنند و موتور محرک پیشرفت ایران اسلامی باشند. پیروزی حتمی است، به شرط آنکه قدر این لشکر غالب را بدانیم و میدان را برای عمل آن‌ها باز کنیم.