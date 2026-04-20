علیرضا دهمرده در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در سال گذشته با حمایتهای استاندار و سازمان مدیریت و برنامهریزی، بیش از ۴۰ میلیارد تومان از محل طرح رزاق برای توسعه فعالیتهای کمآببر در سیستان اختصاص یافته است؛ اعتباری که زمینه ایجاد ۴۰ واحد مرغداری کوچک روستایی و ۵۰ واحد دامداری دام سبک روستایی را فراهم کرده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با اشاره به شرایط کمآبی منطقه گفت: توسعه طرحهای خرد، کمهزینه و کمآببر در دستور کار سازمان قرار گرفته تا ضمن ایجاد اشتغال، به پایداری جمعیت در روستاها کمک کند.
وی تصریح کرد: از محل طرح رزاق، هشت میلیارد تومان برای خرید طیور بومی اختصاص یافت که طی آن ۲۰ هزار قطعه طیور بومی بین ۵۰۰ خانوار روستایی سیستان توزیع شد و نتیجه آن راهاندازی ۴۰ واحد مرغداری کوچک روستایی بوده است. این طرح نقش مهمی در درآمدزایی پایدار و توانمندسازی روستاییان در شرایط بحران کمآبی داشته است.
دهمرده افزود: در بخش دام سبک نیز ۱۲ میلیارد تومان برای خرید ۶۰۰ رأس گوسفند بلوچی اختصاص یافت که میان ۵۰ خانوار روستایی (هر خانوار ۱۲ رأس) توزیع شد و به این ترتیب ۵۰ واحد دامداری دام سبک روستایی در منطقه ایجاد گردید. این اقدام بهطور مستقیم به تقویت اقتصاد خانوارهای دامدار و کاهش آسیبپذیری معیشتی روستاها کمک کرده است.
وی ادامه داد: برای حمایت از دامداران، ۲۰ میلیارد تومان اعتبار جهت تأمین نهادههای دامی پیشبینی شد که تاکنون ۱۵ میلیارد تومان آن جذب و از این محل ۴۰۳۶ تن سیلاژ ذرت در سیستان توزیع شده است. جذب پنج میلیارد تومان باقیمانده نیز در دست انجام است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی در پایان گفت: این اقدامات با هدف تقویت اقتصاد محلی، کاهش هزینههای تولید و افزایش ماندگاری جمعیت در سیستان اجرا شده و ادامه این روند نقش مهمی در توسعه پایدار منطقه خواهد داشت.
