تشکیل پرونده برای ۳۶۱۸ واحد آسیب دیده از جنگ در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان آرامون بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ارزیابی خسارات جنگ تحمیلی سوم که با حضور ویدئو کنفرانسی وزیر راه وشهرسازی برگزار شد، افزود: در مجموع تاکنون هشت هزار و ۴۶۰ واحد ارزیابی شده است.

مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه وشهرسازی آذربایجان غربی ادامه داد: از این تعداد واحد آسیب دیده ۸۴ واحد احداثی و یک هزار و ۶۰۰ واحد تعمیری هستند.

وی در ادامه گفت: همچنین تاکنون برای ۴ هزار و ۴۷۹ واحد مسکونی تعویض شیشه انجام شده است.

آرامون در مجوع ۴۹ متقاضی ودیعه مسکن در سطح آذربایجان‌غربی ثبت شده است، افزود: در بخش وام ودیعه مسکن برای متقاضیان آسیب دیده از جنگ تحمیلی برای ۲۰ متقاضی وام ودیعه مسکن پرداخت شده و ۱۰ متقاضی نیز در آستانه دریافت تسهیلات هستند.

وی بیان کرد: در حال حاضر فعالیت پروژه‌های راه وشهرسازی در عرصه مسکن و راهسازی بدون وقفه در حال انجام است و هیچ گونه تعطیلی در طرح های عمرانی راه وشهرسازی آذربایجان غربی وجود ندارد.

در ادامه این جلسه حاضران به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.