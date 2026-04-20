۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۵۳

چین از راهکار دیپلماتیک برای حل بحران در منطقه حمایت کرد

چین از راهکار دیپلماتیک برای حل بحران در منطقه حمایت کرد

رئیس جمهور چین در گفتگو با ولیعهد عربستان سعودی، از راهکار دیپلماتیک برای حل بحران در منطقه حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، شی جین پینگ رئیس جمهور چین امروز دوشنبه با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به صورت تلفنی رایزنی کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس جمهور چین در رایزنی تلفنی با ولیعهد عربستان سعودی خواستار استفاده از راه حل دیپلماتیک برای «باز ماندن» تنگه هرمز شد.

رسانه «سی سی تی وی» در این باره اضافه کرد: در طول این تماس، شی جین پینگ از راه حل دیپلماتیک برای بحران جاری در منطقه حمایت کرد.

شی جین پینگ رئیس جمهور چین گفت: چین از برقراری آتش بس فوری و جامع (در منطقه) حمایت می‌کند... تا اختلافات از طریق کانال‌ های سیاسی و دیپلماتیک حل شود.

