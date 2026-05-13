به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در بازدید میدانی از پروژه بازسازی پالایشگاههای آسیب دیده پارس جنوبی، با تأکید بر ضرورت تسریع روند اجرایی پروژهها، خواستار پایبندی دقیق پیمانکاران به برنامه زمانبندی، تقویت همدلی میان مجموعههای اجرایی و توسعه تعاملات فنی و عملیاتی با شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی شد.
بهنام میرزایی در این بازدید، با بررسی آخرین اقدامهای اجرایی و روند پیشرفت فعالیتها، بر ضرورت تسریع عملیات اجرایی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای فنی و مهندسی تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژهها در پایداری تولید و فرآورش گاز کشور بیان کرد: پروژه بازسازی پالایشگاههای پارس جنوبی ازجمله طرحهای حساس و اثرگذار صنعت گاز کشور است و ضرورت دارد همه بخشهای اجرایی با انسجام، هماهنگی و روحیه همکاری، روند اجرای پروژه را با سرعت و دقت بیشتری دنبال کنند.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با تأکید بر لزوم پایبندی کامل به برنامه زمانبندی پروژه افزود: اجرای دقیق برنامه زمانبندی و نظارت مستمر بر تحقق اهداف تعیینشده، یکی از الزامهای اصلی موفقیت پروژه است.
میرزایی، همدلی و همکاری میان شرکتهای فعال در پروژه را عامل مهمی در تسریع روند اجرا دانست و تصریح کرد: تحقق اهداف پروژه بدون تعامل سازنده و همکاری مؤثر میان کارفرما، پیمانکاران و مجموعه بهرهبردار امکانپذیر نیست و خوشبختانه فضای مناسبی از همکاری و همافزایی میان شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی شکل گرفته است.
وی با اشاره به بازدید میدانی از بخشهای مختلف پروژه و اقدامهای انجامشده گفت: در این بازدید آخرین وضعیت عملیات اجرایی، چالشهای موجود و ظرفیتهای قابل استفاده در مسیر تسریع پروژه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمهای لازم برای رفع موانع و افزایش سرعت پیشرفت کار اتخاذ شد.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با اشاره به اهمیت این پروژه از منظر توان داخلی صنعت گاز کشور یادآور شد: برای نخستین بار، اجرای پروژه بازسازی پالایشگاهی به شرکت ملی گاز ایران و شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران بهعنوان بازوی اجرایی این شرکت واگذار شده است که این موضوع نشاندهنده توانمندی، دانش فنی و تخصص مهندسان و مدیران گازی در اجرای پروژههای پیچیده پالایشگاهی است.
میرزایی ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاریهای فنی و عملیاتی میان شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی و پیمانکاران پروژه، روند اجرای طرح با شتاب بیشتری ادامه یابد و اهداف پیشبینیشده در زمان مقرر محقق شود.
