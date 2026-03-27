علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سامانه بارشی حاکم بر منطقه امروز (جمعه) تا اواسط فردا (شنبه) در استان فعال خواهد بود و در برخی ساعات با بارندگی، وزش باد نسبتاً شدید، رعد و برق و مه همراه می‌شود.

وی افزود: شدت بارش‌ها به ویژه از اواسط وقت امروز تا صبح فردا و بخصوص در نیمه غربی استان بیشتر خواهد بود که علاوه بر آبگرفتگی معابر عمومی و جاری شدن رواناب‌ها، ممکن است شاهد رگبار تگرگ و سیلابی شدن مسیل‌ها نیز باشیم. همچنین با توجه به بارش‌های ۲۴ ساعت گذشته، احتمال طغیان برخی رودخانه‌ها همچنان وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی کرمانشاه ادامه داد: در ارتفاعات، گردنه‌های برف‌گیر و نواحی سردسیر نیز شاهد بارش برف خواهیم بود و وزش باد احتمالاً موجب نفوذ غبار به جو مناطق مرزی استان خواهد شد.

زورآوند در خصوص پیش‌بینی روزهای آینده گفت: از بعدازظهر شنبه تا یکشنبه، ناپایداری‌ها به طور موقت تضعیف شده و بارش‌ها عمدتاً به صورت پراکنده و در نواحی شمالغرب استان خواهد بود. اما در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، با عبور سامانه بارشی جدید، مجدداً شاهد بارندگی و وزش باد در سطح استان خواهیم بود.

وی در پایان اشاره کرد: متوسط دمای هوا که امروز کاهش می‌یابد، در روزهای شنبه و یکشنبه به طور نسبی افزایش خواهد یافت.