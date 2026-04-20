شهید «هادی استاد» مشتاقانه برای حفظ نظام خطر پذیری می کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مادر شهید هادی استاد عصر امروز دوشنبه در بزرگداشت هفته هنر انقلاب اسلامی خوزستان که در سینما ساحل اهواز برگزار شد با درود بر روح پاک شهیدان اظهار کرد: شهیدان با خدای خود عهد بستند و بر این پیمان ثابت قدم ماندند و درخت تنومند نظام جمهوری اسلامی را با خون خود آبیاری کردند.

این مادر شهید عنوان کرد: شهید حجت الاسلام والمسلمین شیخ هادی استاد، روحانی فاضل، با بصیرت و بی ادعا بود که با مجاهدت و بذل جان خود استادی برای تمام جامعه شد؛ مجاهدی که از پیش، شهادت خود را خبر داده بود و مشتاقانه برای حفظ نظام خطر پذیری می کرد که عاشقانه شهادت را به آغوش گرفت.

مادر شهید استاد با بیان اینکه کشور ما سال ها مورد تهاجم فرهنگی قرار گرفته، خطاب به هنرمندان اظهار کرد: به فرموده رهبر شهید، شما می‌توانید با قلم و هنر خود به جنگ دشمن صهیونی آمریکایی بروید؛ با این هنر ارزشمند پیرو خون شهدا باشید و دین خود را به مردم و انقلاب ادا کنید.