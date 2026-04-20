به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالمجید نجاتی غروب دوشنبه در جریان اجرای عملیات پایش میدانی شرکت های پخش و واحد های عمده فروشی سمنان با موضوع عرضه روغن، بیان کرد: هدف این طرح رعایت حقوق مصرف کنندگان و پیشگیری از قاچاق است.

وی با تاکید بر رویکرد بررسی وضعیت فراوانی و انضباط بخشی به فرایند عرضه روغن در استان سمنان، ادامه داد: با این اقدام استمرار آرامش در بازار و حصول اطمینان از کفایت موجودی مورد توجه است.

مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به تحت نظارت قرار گرفتن زنجیره تامین روغن از مبدا تا عرضه، افزود: در این خصوص گشت های مشترک تشکیل و با هر گونه موارد تخلف برخورد می شود.

نجاتی با اشاره به اینکه مستندات انبار گردانی، حواله های توزیع و رعایت سقف قیمتی مصوب در شرکت های پخش مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، اظهار داشت: خوشبختانه بررسی ها حاکی از جریان پایدار توزیع روغن در تمامی شهرهای استان سمنان بود.

وی به رعایت قوانین نظام صنفی از سوی شبکه عمده فروشی تاکید کرد و افزود: هر گونه امتناع از عرضه و احتکار و غیره رصد شده و پرونده های متخلفان در اختیار تعزیرات حکومتی قرار خواهد گرفت.