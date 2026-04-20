به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، ارتش اوکراین ادعا کرد که با هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) به پالایشگاه نفت تواپسه در منطقه کراسنودار روسیه حمله کرده است.

در بیانیه‌ای که در حساب تلگرام ارتش اوکراین منتشر شد، ادعا شده است که در نتیجه این حمله، آتش‌ سوزی در مخزن پالایشگاه رخ داده است.

تصاویر آتش‌ سوزی در پالایشگاه نفت که ادعا می‌ شود در بندر تواپسه واقع شده است، در رسانه‌ های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است.

روس‌نفت، بزرگترین شرکت نفتی روسیه، تنها پالایشگاه نفت خود را در ساحل دریای سیاه در تواپسه دارد.

این تأسیسات راهبردی که به عنوان قدیمی‌ ترین پالایشگاه نفت روسیه شناخته می‌ شود، سالانه تقریباً ۸.۶ میلیون تن نفت خام را فرآوری می‌کند.