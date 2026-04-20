به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در جریان بازدید از شرکت آب‌وفاضلاب لرستان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهدای جنگ رمضان، اظهار داشت: شرایط جنگ بر کل کشور حاکم بود و استان لرستان نیز با مدیریت خوب ارشد استان و همراهی همه دست‌اندرکاران، به مدت ۵۰ روز به نحو شایسته‌ای مدیریت شد.

وی افزود: باتوجه‌به اینکه اکنون در شرایط آتش‌بس به سر می‌بریم، با تأکید استاندار مقرر شد بازدیدی از دستگاه‌ها داشته باشیم تا هم از زحمات همکاران تشکر کنیم و هم بر تداوم کارهای روزمره و پاسخگویی به مراجعان تأکید شود.

معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به حضور میدانی دستگاه‌های زیرمجموعه حوزه عمرانی به‌ویژه شرکت آبفا در ساعات اولیه حملات هوایی، تصریح کرد: خوشبختانه با تدابیر به‌موقع اندیشیده شده، مردم بدون کوچک‌ترین مخاطره‌ای از آب شرب پایدار استفاده کردند که جای تقدیر و تشکر دارد.

مجیدی، تصریح کرد: در ایام جنگ، بیش از ۱۰۰ نقطه شهری استان آسیب دید، اما با تلاش همکاران به‌ویژه در دستگاه‌های زیرساختی، در کمترین زمان ممکن شرایط عادی برقرار شد و مردم کوچک‌ترین مشکلی نداشتند.

وی با بیان اینکه بیش از پنج هزار واحد مسکونی در استان دچار آسیب بین ۵ تا ۱۰۰ درصد شده‌اند، گفت: از این تعداد، ۱۲۰ واحد به طور کامل تخریب شد. از همان روزهای اول، ستاد بازسازی جنگ تشکیل شد و تا کنون ۷۴ درصد از مالکان این واحدها موفق به دریافت وام ودیعه مسکن شدند که این روند ادامه خواهد داشت تا حداقل بتوانند مسکنی رهن کنند و زندگی‌شان به شرایط عادی بازگردد.

معاون عمرانی استانداری لرستان با قدردانی از مدیرعامل آبفا لرستان و همکاران پرتلاش این مجموعه، اظهار کرد: مجموعه آبفا از دستگاه‌های پیش‌گام بود، امروز آمدیم تا خدا قوتی بگوییم و تشکر کنیم. این موفقیت جز با همدلی، وفاق و اتحاد میان همکاران محقق نمی‌شود.

مجیدی با اشاره به آمادگی برای هرگونه شرایط جدید، افزود: در این دو هفته آتش‌بس، تجدید قوا شد و اگر باز هم خطری کشور را تهدید کند، آمادگی لازم وجود دارد. یکی از اقدامات خوب، نصب دیزل‌ژنراتورها در تصفیه‌خانه‌ها بود که در ایام جنگ بازدید و گزارش آن به استاندار ارائه شد.

وی تأکید کرد: علی‌رغم اینکه در شرایط جنگ، منابع درآمدی محقق نمی‌شد، کوچک‌ترین تأثیری در ارائه خدمت وجود نداشت و خدمت‌رسانی همچنان ادامه داشت.