۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۵۱

لیگ نخبگان آسیا؛

پیروزی الاهلی مقابل ویسل کوبه/عربستان در فینال نماینده دارد

نیمه نهایی لیگ نخبگان فوتبال آسیا با بازگشت الاهلی عربستان در تقابل با ویسل کوبه همراه بود تا نماینده عربستان راهی فینال بازی ها شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال الاهلی عربستان و ویسل کوبه ژاپن دوشنبه شب در نیمه نهایی لیگ نخبگان آسیا برگزار شد که با برتری ۲ بر یک نماینده عربستان همراه بود.

الاهلی در حالی به برد رسید که نماینده ژاپن گل نخست را زد اما الاهلی توانست با دو گل به بازی برگشته و راهی فینال این رقابت ها شود.

الاهلی در این دیدار علی مجزشی را به دلیل جریمه انضباطی AFC برای سه بازی رسمی این تیم به خاطر خطای خشن در دیدار قبلی در اختیار نداشت اما با درخشش ریاض محرز، گالینیو و فرانک کسیه، ایبانیز، مریح دمیرال و ادوارد مندی به پیروزی رسید.

دیگر دیدار نیمه نهایی فردا ساعت ۱۹:۴۵ بین تیم های ماشیدا و شباب الاهلی امارات برگزار می شود.

