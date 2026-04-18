۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

مصدومیت دوباره سراغ سردار آزمون آمد

سردار آزمون در آستانه شروع اردوی تیم ملی قبل از برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ بار دیگر مصدوم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار آزمون مهاجم تیم فوتبال شباب الاهلی امارات که پس از مدت ها برای این تیم در لیگ نخبگان آسیا به میدان رفت دچار آسیب دیدگی شد.

شباب الاهلی که امشب از ساعت ۱۹:۴۵ مقابل بوریرام یونایتد تالیند در لیگ نخبگان به میدان خواهد رفت خبر از آسیب دیدگی مهاجم ایرانی داد تا او غایب بازی مهم امشب در جده عربستان شود.

سردار که در فصل جاری بارها دچار مصدومیت شده بود حالا در آستانه ۵۴ روز تا شروع جام جهانی ۲۰۲۶ با آسیب دیدگی دیگری دست و پنجه نرم می کند تا حضورش در صورت دعوت امیر قلعه نویی برای این تورنمنت در هاله ای از ابهام قرار بگیرد.

