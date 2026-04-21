رسانه عربستانی: دو بازیکن ایرانی امید شباب الاهلی برای حضور در فینال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال شباب الاهلی امارات که در ترکیب خود سه بازیکن ایرانی به نام‌های سردار آزمون، سعید عزت‌اللهی و مرصاد سیفی را دارد، امشب (سه‌شنبه اول اردیبهشت) در دومین دیدار مرحله نیمه‌نهایی لیگ نخبگان آسیا به مصاف تیم ماچیدا زلویا ژاپن می‌رود.

برنده این مسابقه در دیدار فینال که روز شنبه ۵ اردیبهشت برگزار می‌شود، مقابل تیم الهلال عربستان قرار خواهد گرفت.

سایت «albiladdaily» عربستان در گزارشی به تیم شباب الاهلی پرداخت و نوشت: تیم فوتبال شباب الاهلی امارات در ورزشگاه شهر ورزشی ملک عبدالله جده، در دومین دیدار مرحله نیمه‌نهایی به مصاف تیم ماچیدا ژاپن می‌رود.

هدف هر دو تیم، صعود به فینال برای نخستین بار در تاریخ‌شان است؛ آن هم در نخستین تقابل رسمی رو در روی این دو باشگاه.

شباب الاهلی که به دنبال جبران ناکامی‌های داخلی و پایان دادن به فصل نه‌چندان موفق خود و امیدوار است با درخشش در رقابت‌های آسیایی شرایط متفاوتی رقم بزند. این تیم در لیگ امارات نیز از کورس قهرمانی عقب افتاده و همچنین از جام‌های داخلی دیگر کنار رفته است.

با این حال نماینده امارات پس از صعود به مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا در جایگاه ششم، حالا امیدوار است عملکرد بهتری در ادامه رقابت‌ها داشته باشد؛ هرچند کار دشواری برابر تیم منسجم و آماده ژاپنی پیش رو دارد.

در ترکیب شباب الاهلی، بازیکنانی مانند گیلرمه بالا، یوری سزار و همچنین ستاره‌های ایرانی تیم یعنی سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی حضور دارند که نقش مهمی در برنامه‌های تیم ایفا می‌کنند.

در سوی مقابل، سرمربی ماچیدا زلویا «گو کورودا» تأکید کرده است که پیروزی تیمش مقابل الاتحاد در مرحله قبل حاصل اتحاد و همدلی بازیکنان بوده و از عملکرد شاگردانش ابراز رضایت کرده است.

از بازیکنان شاخص تیم ژاپنی نیز می‌توان به نام‌هایی چون ناکامورا، سوما، کیا سِنتو و همچنین بازیکنانی از کشورهای مختلف از جمله استرالیا، کره جنوبی و برزیل اشاره کرد.