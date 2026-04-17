به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که تیم ملی فوتبال ایران تا کمتر از دو ماه دیگر باید دیدارهایش در جام جهانی را برگزار کند، برگزاری یا لغو ادامه رقابت های لیگ برتر به یکی از سوژه های اصلی فوتبال ایران تبدیل شده است.

با وجود برگزاری جلسات پرتعداد در هفته های گذشته هنوز تکلیف نهایی لیگ بیست و پنجم مشخص نشده اما اطلاعات خبرنگار مهر نشان می دهد که احتمال برگزاری بسیار اندک است و به احتمال فراوان مسئولان سازمان لیگ به دنبال معرفی کردن قهرمان خواهند بود.

ادامه لیگ منفعتی برای فوتبال ندارد

مرتضی یکه در گفتگو با خبرنگار مهر در این مورد گفت: با توجه به نزدیکی حضور تیم ملی در جام جهانی و اندک زمان باقی مانده تا شروع اردوی خارج از کشور ملی پوشان باید لیگ امسال را به فراموشی بسپاریم و منتظر شروع لیگ بیست و ششم باشیم. طرح های مختلفی برای شروع مجدد بازی‌ها روی میز قرار گرفت که عملا هیچکدام مورد تایید قرار نگرفت تا احتمال تعطیلی لیگ بیشتر شود. مدیران فوتبال کشور باید یک تصمیم منطقی بگیرند چون ادامه لیگ نه تنها منفعتی نخواهد داشت بلکه فوتبال ملی را متضرر هم خواهد کرد.

مصدومیت ها افزایش پیدا خواهد کرد

وی در ادامه خاطر نشان کرد: با تعطیلی لیگ بازیکنان از تمرینات گروهی دور شدند و به تمرینات انفرادی روی آوردند و اهالی فوتبال می‌دانند که تنها تمرینات گروهی است که بازیکن را برای مسابقات آماده می‌کند. بازیکنان که از شرایط بدنی خوب دور شدند اگر در این زمان کم بخواهند در لیگ بازی کنند دچار مصدومیت خواهند شد و این احتمال وجود دارد که هم تیم ملی را از دست بدهند و هم در لیگ آینده حضور نداشته باشند بنابراین بهترین راه تعطیلی لیگ و زودتر برگزار شدن اردوی تیم ملی است تا بازیکنان به شرایط ایده آل برسند.

قلعه نویی راه سختی در پیش دارد

کارشناس فوتبال در خصوص وضعیت سرمربی تیم ملی گفت: امیر قلعه نویی هرگز فکر نمی کرد چند ماه مانده به جام جهانی جنگ تحمیلی دشمن علیه ایران آغاز شود و تمامی برنامه های او برای تیم ملی بهم خورده یا دچار تغییر شود. تعطیلی لیگ ، کمبود بازی‌های تدارکاتی با تیم های بزرگ دنیا و اتفاقاتی دیگر همه دست به دست هم دادند تا قلعه نویی راه سختی در پیش داشته باشد. اگرچه با شناختی که از او داریم می‌دانیم مرد روزهای سخت است ولی همه باید دست به دست هم دهیم و از حمایت کنیم تا سرمربی تیم ملی و بازیکنانش در جام جهانی پیش رو عملکرد موفقی داشته باشند.

نقاط ضعف زودتر به نقطه قوت تبدیل شود

یکه در خصوص برطرف شدن نقاط ضعف تیم ملی گفت: هر تیمی نقاط ضعفی دارد که توسط کادر فنی برطرف می‌شود تا تیم به هماهنگی کامل دست پیدا کند. تیم ملی کشورمان هم در خط دفاع نقاط ضعف دارد که باید هرچه زودتر توسط کادر فنی برطرف شود تا این نقطه ضعف به نقطه قوت تبدیل شود. مدافعان جوان در کنار باتجربه ها می‌توانند یک خط دفاع خوب را برای تیم ملی تشکیل دهند. البته هم تصمیمات فنی بعهده کادر فنی است و ما تنها امیدواریم که ملی پوشان ما در آن تورنمنت بزرگ سربلند و موفق باشند. خط دفاع نیاز به ترمیم دارد و این ترمیم با درایت کادر فنی در اردوهای پیش از جام جهانی صورت خواهد گرفت.

صدرنشین لیگ انتخاب اول و آخر است

وی در خصوص معرفی تیم اول لیگ جهت حضور در لیگ قهرمانان آسیا گفت: روزی که لیگ برتر به دلیل جنگ تحمیلی دشمن تعطیل شد استقلال تهران با یک بازی کمتر صدرنشین لیگ بود و یکی از مدعیان اصلی قهرمانی لیگ بیست و پنجم هم بوده است. حالا که لیگ تعطیل شده و به احتمال زیاد ادامه آن برگزار نخواهد شد باید تیم اول لیگ برتر را به عنوان قهرمان به کنفدراسیون آسیا معرفی کرد. اگر چه برخی مدیران تیم ها که تعدادشان هم خیلی کم است معترض بودند اما روال کار این است که تیم اول جدول راهی لیگ قهرمانان آسیا شود و استقلال شایستگی این حضور را دارد.

جنگ تحمیلی در حذف تراکتور تاثیر گذار بود

کارشناس فوتبال در خصوص شکست تراکتور و حذف این تیم از لیگ قهرمانان آسیا تاکید کرد: تراکتور در بدترین شرایط به مصاف شباب الاهلی رفت و نتیجه بدی را هم کسب کرد. البته‌ تیمی که بدلیل شرایط جنگی مجبور است تا مرز زمینی سفر کند و مسیر طولانی تری را برای رسیدن به محل مسابقه طی کند نباید انتظار برد از او داشته باشیم. باید بپذیریم که جنگ یکی از عوامل اصلی شکست تراکتور بود و باید امیدوار باشیم که با بازگشت آرامش به کشور تیم های ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان در فصل آینده بتوانند عملکرد موفقی از خود بجای بگذارند.