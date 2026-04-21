شهادت هفتمین عضو خانواده ووشو ایران در حملات آمریکایی - صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی فدراسیون ووشو، در پی تجاوز جنایت‌کارانه و حملات غاصبانه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به تمامیت ارضی میهن عزیزمان در جنگ ۴۰ روزه رمضان، سیدمحمدمهدی عرب، پاسدار رشید سپاه اسلام و عضو خانواده ووشو ایران در حین انجام مأموریت در جزیره لاوان به فیض عظیم شهادت نائل آمد و به رهبر و فرماندهان شهید انقلاب اسلامی پیوست.

فدراسیون ووشو ایران ضمن عرض تسلیت به بازماندگان و آرزوی صبر جمیل برای خانواده این شهید عزیز شاهرودی که سابقه قهرمانی‌های سبکی و استانی ساندا را در کارنامه ورزشی خود داشت، این جنایات ددمنشانه را از سوی مستکبرین با شدیدترین لحن محکوم نموده و بر لزوم انتقام سخت از شقی‌ترین اشقیا تأکید می‌نماید.