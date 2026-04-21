۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۴۰

شهادت هفتمین عضو خانواده ووشو ایران در حملات آمریکایی - صهیونیستی

در حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک کشور یکی دیگر از اعضای خانواده ووشو به فیض شهادت نائل آمد. این هفتمین شهید از رشته ورزشی ووشو است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی فدراسیون ووشو، در پی تجاوز جنایت‌کارانه و حملات غاصبانه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به تمامیت ارضی میهن عزیزمان در جنگ ۴۰ روزه رمضان، سیدمحمدمهدی عرب، پاسدار رشید سپاه اسلام و عضو خانواده ووشو ایران در حین انجام مأموریت در جزیره لاوان به فیض عظیم شهادت نائل آمد و به رهبر و فرماندهان شهید انقلاب اسلامی پیوست.

فدراسیون ووشو ایران ضمن عرض تسلیت به بازماندگان و آرزوی صبر جمیل برای خانواده این شهید عزیز شاهرودی که سابقه قهرمانی‌های سبکی و استانی ساندا را در کارنامه ورزشی خود داشت، این جنایات ددمنشانه را از سوی مستکبرین با شدیدترین لحن محکوم نموده و بر لزوم انتقام سخت از شقی‌ترین اشقیا تأکید می‌نماید.

