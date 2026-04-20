۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲:۱۱

مرندی: شرط ایران برای ورود به مذاکره، رفع محاصره دریایی توسط آمریکاست

کارشناس مسائل راهبردی اعلام کرد بر اساس ارتباطاتش با منابع مرتبط، در حال حاضر هیچ برنامه‌ای از سوی تهران برای سفر به اسلام‌آباد وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مرندی، کارشناس مسائل راهبردی، در گفت‌وگو با شبکه المیادین اظهار داشت که به‌نظر می‌رسد در حال حاضر هیچ رویکردی از سوی تهران برای سفر به اسلام‌آباد وجود ندارد.

وی افزود: بر اساس تماس‌هایی که با افراد مرتبط داشته‌ام، در ساعات گذشته نیز چنین برنامه‌ای مطرح نبوده است.

مرندی همچنین گفت: به نظرم، یکی از مطالبات احتمالی ایران برای ورود به مذاکرات، اعلام علنی آمریکا برای لغو محاصره دریایی است.

وی در پایان مدعی شد: من فکر می‌کنم طرف ایرانی احتمال تشدید درگیری‌ها در آینده نزدیک را در نظر دارد و در همین راستا در حال گسترش تأسیسات و تولید پهپاد است.

