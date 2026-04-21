اردیبهشت در قزوین با رگبار و رعد و برق آغاز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرتاله مهدیخانی اظهار کرد: بر اساس پیشبینی و هشدار سطح نارنجی اداره کل هواشناسی استان از بامداد تا بعد از ظهر امروز سه شبه شاهد گذر یک سامانه بارشی از استان قزوین خواهیم بود.
وی افزود: با گذر این سامانه شاهد بارش باران، گاهی رعدوبرق و وزش بادهای لحظه ای شدید با احتمال تگرگ، بالاخص در ارتفاعات استان خواهیم بود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین تصریح کرد: هم استانی ها از اتراق و تردد در حاشیه رودخانهها، کوهنوردی، طبیعتگردی خودداری کرده و نسبت به محکم کردن سازههای موقت اقدام کنند.
گفتنی است قزوین از روز دوشنبه شاهد بارش متناوب باران بوده است.
