به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، محمد جواد صدریمهر با اعلام این خبر که جبران خسارتهای مستقیم ناشی از جنگ به واحدهای دانشبنیان تولیدی و زیرساختهای فناوری از موضوعاتی است که معاونت علمی به صورت جدی پیگیری میکند، تصریح کرد: دولت در این موضوع مصوبهای دارد و برای هر موضوعی، دستگاهی را به عنوان محور قرار داده است. در موضوع خسارتهای وارد شده به واحدهای تولیدی، محور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است که البته معاونت علمی برای پیگیری مسائل مربوط به دانشبنیانها در این کمیته حضور دارد.
او ادامه داد: خسارتهای وارد شده به شرکتهای بخش کشاورزی نیز در وزارت کشاورزی ارزیابی خواهد شد و معاونت علمی در این کمیته نیز برای پیگیری موضوعات مرتبط با دانشبنیانها حاضر خواهد بود. همینطور خسارتهای وارد شده به زیرساختهای فناوری مثل پارکهای علم فناوری، مراکز نوآوری و زیرساختهایی که در جنگ مورد آسیب و خسارت مستقیم قرار گرفتهاند نیز به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سپرده شده است که به تبع معاونت علمی نیز برای پیگیری وضعیت این موضوع در این کمیته حضور خواهد داشت.
این مقام مسئول در خصوص نحوه ارزیابی خسارتها خاطرنشان کرد: در کلانشهرها نخست، صورت جلسه خسارتهای ایجاد شده باید توسط شهرداری آن کلانشهر تنظیم و بعد از تائید دو کارشناس رسمی دادگستری برای معاونت علمی ارسال شود. تدوین صورت جلسه خسارتهای ایجاد شده در غیرکلان شهرها اما توسط بنیاد مسکن انجام و بعد از تائید دو کارشناس رسمی دادگستری به این معاونت ارسال خواهد شد. معاونت علمی، این درخواستها را به کارگروههای وزارتخانهها ارجاع میدهد و نمایندگان معاونت که در همه کارگروهها هستند موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهند کرد. این خسارتها بعد از ارزیابی به دولت اعلام میشود و در نوبت پرداخت قرار خواهد گرفت که اصولا پرداخت جبران خسارت بعد از زمان جنگ است.
صدریمهر همچنین، از دو بسته حمایتی برای حفظ تولید و حفظ اشتغال خبر داد و گفت: معاونت علمی در کنار ارزیابی خسارتها به همراه صندوق نوآوری و شکوفایی دو بسته حمایتی برای حفظ تولید و حفظ اشتغال اماده کرده است که جزئیات آن در سایت معاونت علمی ارائه شده است.
وی خاطرنشان کرد: این بستهها با هدف حفظ تولید برای شرکتهایی که در جنگ به دلایل مختلف مانند از بین رفتن خط تولید، از بین رفتن زنجیره مواد اولیه و یا بازار دچار صدمه شدهاند در نظر گرفته شده است.
