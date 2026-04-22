به گزارش خبرگزاری مهر، آزیتا بلالی اسکویی روز چهارشنبه در جلسه بررسی واحدهای آسیب دیده از جنگ با بیان اینکه یکی از چالش‌های پیش‌آمده در جنگ رمضان در درگیری با دشمن آمریکایی - صهیونی، آسیب دیدن زیرساخت‌های صنایع، محدودیت دسترسی به اینترنت بین‌المللی و تعطیلی برخی واحدهای تولیدی است، گفت: این امر شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور در سطوح فناوری مختلف را دچار آسیب‌های خفیف تا جدی کرده است.

وی گفت: در همین راستا، پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی اقدام به تشکیل کمیته حمایت از کسب و کارهای فناور استان در شرایط جنگی برای بررسی وضعیت این شرکت‌ها کرد.

وی با تاکید بر ضرورت تلاش همگانی برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور در این شرایط، اضافه کرد: تخفیف ۵۰ درصدی اجاره‌بها برای سه ماهه اول سال ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در نظر گرفته شد و همچنین بدهی این شرکت‌ها تا پایان خرداد به تعویق انداخته شد.

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی افزود: استفاده از بسترهای پارک برای توسعه بازار این شرکت‌ها از جمله مشاوره کسب و کار، پخش تبلیغات در صفحات مجازی پارک و... از خدماتی است که در راستای معرفی محصولات در نظر گرفته شده است.

بلالی اسکویی در ادامه به حمایت‌های صندوق پژوهش و فناوری آذربایجان شرقی نیز اشاره کرد و گفت: به واسطه اینکه حمایت های این مجموعه شامل جذب حمایت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی تهران نیز می‌شود، بسته‌ها و تسهیلاتی نیز جهت تسهیل روند رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور تدارک دیده شود.