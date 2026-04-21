۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

یکی دیگر از وزرای آمریکا دولت ترامپ را ترک کرد

یکی دیگر از وزرای آمریکا دولت ترامپ را ترک کرد

کاخ سفید از استعفای وزیر کار آمریکا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد، لری چاوز وزیر کار این کشور از سمت خود استعفا داده است. بدین ترتیب وی سومین وزیر زنی است که طی هفته های گذشته دولت ترامپ را ترک می کند. پیشتر وزرای امنیت داخلی و دادگستری آمریکا از سمت های خود برکنار شده بودند.

کاخ سفید مدعی شد که این استعفا به دلیل تمایل چاوز برای فعالیت در بخش خصوصی ارائه شده و معاون وی زمام امور وزارت خانه را به دست می گیرد.

چاوز اعلام کرد که با وجود استعفا از سمت خود برای دفاع از کارگران آمریکایی تلاش خواهد کرد.

منابع آگاه تاکید کردند که ترامپ به دنبال ایجاد تغییرات گسترده تر در دولت آمریکا است.

