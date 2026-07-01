به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، در راستای گسترش مشارکت خیرین و توسعه عدالت آموزشی در مناطق کم‌برخوردار، تفاهم‌نامه همکاری مشترک کمیته امداد با سازمان نوسازی مدارس جهت تأمین منابع مالی و تکمیل ۴ پروژه نیمه‌تمام آموزشی با محوریت ساخت هنرستان در مناطق محروم، با بهره‌گیری از کمک‌های خیر نیکوکار کمیته امداد امام خمینی(ره) و زنده یاد محمد انواری به امضای حمیدرضا خان‌محمدی رئیس سازمان نوسازی مدارس، مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) و حسین انواری نماینده خیر فقید رسید.

مشارکت خیرین؛ عامل برکت و ماندگاری در نهضت مدرسه‌سازی

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، در نشست امضای این تفاهم‌نامه، ضمن گرامیداشت یاد رهبر معظم انقلاب و تسلیت ایام سوگواری سیدالشهدا (ع)، اظهار داشت: همواره افتخار آشنایی و همنشینی با خیرینی را داشته‌ایم که با نیت‌های خالصانه، به پروژه‌های مدرسه‌سازی برکت می‌بخشند. این نیت‌های خالص است که باعث می‌شود اقدامات انجام‌شده، خدماتی ماندگار و اثربخش باشند.

وی با اشاره به جایگاه زنده یاد محمد انواری، خیر نیک اندیشی که در حوزه های مختلف همواره بانی خیر و باقیات الصالحات شدند، افزود: محمد انواری از کسانی بود که از این نگاه بلند و نیت خالص بهره برد و خدمات ماندگاری را در مسیر توسعه فضاهای آموزشی رقم زد.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با ارائه آماری از پیشرفت‌های حاصله در این حوزه، تصریح کرد: تاکنون ۱۴ پروژه شامل ۱۵۰ کلاس درس با مشارکت این خیر وارسته به انجام رسیده است که فراتر از یک کار خیر، در واقع نوعی گره‌گشایی اجتماعی است. با امضای تفاهم‌نامه جدید برای ۴ پروژه شامل ۴۰ کلاس درس، مجموع پروژه‌های اجرایی به ۱۸ پروژه با ۱۹۰ کلاس درس خواهد رسید که گامی مهم در جهت تحقق اهداف نظام آموزشی است.

خان‌محمدی در ادامه با یادآوری حوادث جنگ تحمیلی اخیر و آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های آموزشی، خاطرنشان کرد: در جریان حملات ددمنشانه دشمنان، ۱۵۰۰ فضای آموزشی تحت تأثیر قرار گرفتند. فاجعه مدرسه «شجره طیبه» در میناب، اوج قساوت دشمنان بود؛ اما همزمان که دشمن جنگ تبلیغاتی راه انداخت، با همراهی خیرین و مردم، حقایق روشن شد و جنایتکاران در برابر چشم جهانیان رسوا شدند.

وی با اشاره به نقش محوری خیرین در بحران‌ها و شکل گیری پویش فرشته های میناب افزود: همراهی از عتبه حسینیه و آستان قدس رضوی ، آیت الله سیستانی و آیت الله حکیم، تا علما و نهادهای مختلف، خیرین نیک اندیش وآحاد مردم که با کمک های خرد و داشته های خود خالصانه گام در این مسیر نهادند، باعث ایجاد همدلی بی‌نظیری برای بازسازی و ساخت مدارس شد که انشالله خداوند متعال اجر آن را پذیرا باشد.

نقش خیرین در احیای عدالت آموزشی و گسترش خدمت رسانی

مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، در این مراسم ضمن تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) و شهادت رهبر معظم انقلاب، و همچنین با یادبود کودکان آسیب‌دیده در حوادث میناب، اظهار داشت: این ملت در تحقق آیه شریفه «وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ» (ما می‌خواهیم بر مستضعفان زمین منّت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم! ) مبعوث شده است. برکات جنگ‌های اخیر را در بیداری ملت مسلمان می‌بینیم و شکوه و عزت ایران و احیای اسلام در این میدان‌ها، دستاوردی است که هرگز نباید کوچک انگاشته شود.

وی با اشاره به همبستگی ملی در مناسبت‌های مذهبی گفت: بیعت همگانی ملت ایران در شب‌های قدر و ایام رمضان با آیت‌الله سید مجتبی خامنه ای، نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم و رهبری است.

بختیاری با اشاره به میراث مرحوم دکتر محمد انواری افزود: مرحوم انواری قدم‌های بزرگی برداشتند، هرچند اگر برخی اقدامات با سرعت و زمان‌بندی دقیق‌تر انجام می‌شد، می‌توانست در گسترش مشارکت‌ها حتی مؤثرتر باشد. در این میان از نقش موثر حاج حسین انواری که بانی خیر شدند نباید غافل شد که موجب برکات زیادی برای مجموعه و همراه کردن این خیر زنده یاد و بسیاری دیگر بوده و هستند.

وی با اشاره به اهمیت مدرسه سازی و توسعه عدالت آموزشی گفت: سازمان نوسازی مدارس پس از انقلاب اسلامی، با تشکیل مجامع خیرین و جلب اعتماد آن‌ها، توانست سرعت رشد و گسترش فضاهای آموزشی استاندارد را در سراسر کشور و به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، به شکلی چشمگیر افزایش دهد.

میراث ماندگار محمد انواری؛ تمرکز بر آموزش فنی و حرفه‌ای

حسین انواری، رئیس سابق و عضو هیئت امنای کمیته امداد که به عنوان نماینده خیر در این نشست حضور داشت، با ابراز خرسندی از همکاری مستمر سازمان نوسازی مدارس، گفت: ما در همکاری با سازمان نوسازی مدارس، شاهد کیفیت بالای پروژه‌ها و نشاط و رضایت خانواده‌ها و دانش‌آموزان در مدارس بوده‌ایم.

وی با یادآوری خاطره‌ای از شخصیت اخلاق‌محور مرحوم محمد انواری اظهار داشت: ایشان پس از اتمام تحصیلات پزشکی در آمریکا و در دوران سکونت در ایران، همواره دغدغه‌ی امور خیریه داشتند. پس از گفتگوهای بسیار، ایشان کمیته امداد را برای مدیریت کمک های خود برگزیدند تا مبالغ قابل‌توجهی صرف امور خیریه و از جمله مدرسه سازی شود.

انواری با اشاره به تاکید ویژه مرحوم انواری بر توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و به قولی کاربردی، افزود: ایشان اصرارخاصی بر توسعه مدارس فنی و حرفه‌ای داشتند. به همین سبب، با همت و مشارکت ایشان، ۱۴ هنرستان در مناطق کم‌برخوردار ساخته شد که اکنون به عنوان میراثی ارزشمند در خدمت دانش‌آموزان قرار دارد.

گفتنی است، در پایان تفاهم نامه مشارکت در ساخت ۴ هنرستان در استان های یزد، زنجان، البرز و ایلام به امضای طرفین رسید.