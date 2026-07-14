به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، حمیدرضا خان محمدی رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور،صبح امروز در جلسه تبیین و ترویج پویش کارت نشاط با تشریح سیاست‌های این وزارتخانه در حوزه مشارکت‌های مردمی، از ایجاد سازوکاری متمرکز، شفاف و هوشمند برای ساماندهی حمایت‌های خیرین و نهادهای مردمی خبر داد.

وی با اشاره به برگزاری نشست‌های متعدد با خیرین، بنیادها و تشکل‌های مردمی در سال گذشته، اظهار کرد: هدف از این جلسات، طراحی مدلی یکپارچه برای هدایت و مدیریت کمک‌های مردمی بوده است تا حمایت‌ها به شکلی هدفمند، عادلانه و اثربخش به دست دانش‌آموزان نیازمند برسد.

به گفته خان‌محمدی، وزارت آموزش و پرورش از تمامی بنیادها، مؤسسات و خیرین دعوت کرده است تا در صورت تمایل به مشارکت در حمایت از جامعه دانش‌آموزی، کمک‌های خود را از طریق این سازوکار شفاف و هوشمند ارائه کنند.

وی با قدردانی از همراهی خیرین و دستگاه‌های همکار، ابراز امیدواری کرد اجرای پویش «کارت نشاط» با اتکا به ظرفیت مسئولیت اجتماعی و مشارکت گسترده خیرین، گامی مؤثر در حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و تحقق عدالت آموزشی در سراسر کشور باشد.