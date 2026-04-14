تشکیل شورای سلامت جامعه؛ تودیع و معارفه مدیران شبکه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، در مراسم تودیع نهضت باهنر مدیر پیشین رادیو سلامت و معارفه پیام امیری بهعنوان مدیر جدید این شبکه، احمد پهلوانیان معاون صدای رسانه ملی با قدردانی از تلاشهای مدیران و کارکنان این مجموعه اظهار کرد: خدا قوت به همه همکاران که با روحیهای جهادی و ایثارگرانه در این عرصه فعالیت میکنند. به برکت مجاهدتها و تلاشهای صورتگرفته، شبکه سلامت توانسته است در مسیر آگاهیبخشی و خدمت به مردم گامهای مؤثری بردارد.
وی با اشاره به اهمیت همراهی مدیران با بدنه کارشناسی و اجرایی افزود: یکی از شاخصههای مهم موفقیت، حضور مدیر در کنار همکاران و درک واقعی از فضای کاری است. شبکه سلامت تاکنون عملکردی موفق داشته و این مسیر باید با قدرت ادامه پیدا کند.
معاون صدا با تأکید بر رسالت انسانی این شبکه گفت: جایگاه شبکه سلامت بسیار ارزشمند است؛ چرا که هر اقدامی در راستای نجات جان انسانها، معادل نجات بشریت است. این مسیر، مسیری مقدس است و فعالیت در حوزه سلامت بهویژه در عرصه رسانه اهمیت دوچندانی دارد.
پهلوانیان ادامه داد: شبکه سلامت یک شبکه تخصصی است و باید با باورمندی بیشتر، فعالیتهای خود را در حوزه دانش سلامت، پزشکی و سبک زندگی گسترش دهد. همچنین لازم است با تعریف سازوکارهای جدید، تحولی محسوس و قابل درک برای مخاطبان ایجاد شود.
معاون صدای رسانه ملی با اشاره به رویکردهای کلان تحول در رسانه گفت: مأموریتها و افقهای جدیدی برای حرکت پیشروی رسانه تعریف شده است و رادیو باید فراتر از یک رسانه صرف، بهعنوان یک پیشران در حوزههای تخصصی ایفای نقش کند. در همین راستا پیشنهاد میشود در جهت ایفای نقش قرارگاهی رسانه، شورای سلامت جامعه با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط تشکیل شود تا سیاستگذاریهای کلان این حوزه با نقشآفرینی رسانه دنبال شود.
در بخش دیگری از این مراسم، نهضت باهنر مدیر سابق رادیو سلامت، ضمن قدردانی از همراهی و تلاش همکاران، برای مجموعه آرزوی موفقیت و بر تداوم مسیر حرفهای و اثرگذار این شبکه تأکید کرد. همچنین پیام امیری مدیر جدید رادیو سلامت، با اشاره به اولویتهای کاری خود، به تقویت رویکرد تخصصی، ارتقای کیفیت محتوا و توسعه نقشآفرینی شبکه در حوزه سلامت عمومی اشاره کرد.
دیگر مدیران گروه نیز در این مراسم به بیان تجربیات و دستاوردهای خود در مسیر فعالیت در رادیو سلامت پرداختند.
