میرغضنفری: حمایت از واحدهای تولیدی در شرایط جنگی وظیفه دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری ظهر سه‌شنبه در بازدید از یک کارخانه تولیدی با بیان اینکه تداوم فرآیند تولید از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان است، اظهار کرد: باید با تمام توان از فعالیت واحدهای تولیدی حمایت شود تا چرخه تولید بدون وقفه ادامه یابد و خللی در تأمین نیازهای جامعه ایجاد نشود.

فرماندار رشت با اشاره به اهمیت حفظ اشتغال و معیشت کارگران تصریح کرد: امنیت شغلی نیروهای کار برای ما بسیار مهم است و نباید به‌گونه‌ای عمل شود که واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شده و خدای نکرده تعدیل نیرو صورت گیرد.

میرغضنفری ادامه داد: توجه به پیامدهای اجتماعی ناشی از بیکاری، به اندازه مسائل اقتصادی و تولیدی اهمیت دارد و لازم است در تصمیم‌گیری‌ها، این ابعاد به‌صورت همزمان مدنظر قرار گیرد.

هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای حل مسائل واحدهای صنعتی

وی همچنین با تأکید بر نقش هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در حل مسائل واحدهای صنعتی افزود: در حوزه‌هایی همچون تأمین زیرساخت‌ها، تسهیل امور اداری و پشتیبانی از تولید، هماهنگی میان دستگاه‌ها ضروری است تا روند فعالیت واحدها با سرعت و کیفیت بهتری دنبال شود.

فرماندار رشت در پایان خاطرنشان کرد: تدبیر مجموعه مدیریتی این واحد تولیدی موجب شده تا در جریان این بازدید، رضایتمندی قابل توجهی در میان کارگران مشاهده شود که این موضوع شایسته تقدیر و قدردانی است.