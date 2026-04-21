به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اسپانیا، اسلوونی و ایرلند از اتحادیه اروپا خواستهاند تعلیق توافق مشارکت با تل آویو را مورد بررسی قرار دهد و اعلام کردهاند که این بلوک دیگر نمیتواند در برابر وخامت اوضاع در غزه، کرانه باختری اشغالی و لبنان بیطرف بماند.
خوزه مانوئل آلبارس، وزیر خارجه اسپانیا پیش از نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ اعلام کرد که این سه کشور بهطور رسمی درخواست کردهاند این موضوع در دستور کار قرار گیرد.
او گفت: «اسپانیا به همراه اسلوونی و ایرلند خواستار بررسی و بحث درباره تعلیق توافق مشارکت میان اتحادیه اروپا و اسرائیل شده است».
آلبارس افزود انتظار دارد تمامی کشورهای اروپایی به مواضع دیوان بینالمللی دادگستری و سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر و دفاع از حقوق بینالملل پایبند باشند و تأکید کرد هر رویکردی غیر از این، «شکست برای اتحادیه اروپا» خواهد بود.
در نامهای مشترک که هفته گذشته برای کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ارسال شد، این سه دولت اعلام کردند تلآویو اقداماتی انجام داده که «ناقض حقوق بشر و مغایر با حقوق بینالملل و حقوق بشردوستانه» است و در نتیجه، توافق سال ۱۹۹۵ میان اتحادیه اروپا و تل آویو را نقض کرده است.
آنها همچنین اشاره کردند که درخواستهای مکرر برای تغییر این روند نادیده گرفته شده است. این سه کشور تأکید کردند که اتحادیه اروپا دیگر نمیتواند «تماشاگر» باقی بماند و خواستار «اقدامی فوری و قاطع» شدند.
آنها استدلال کردند که اسرائیل ماده ۲ توافق مشارکت با اتحادیه اروپا را نقض کرده است؛ مادهای که روابط را به رعایت حقوق بشر مشروط میکند. به گفته آنها، بررسیهای قبلی اتحادیه نیز نشان داده بود که تل آویو احتمالاً به تعهدات خود پایبند نبوده و وضعیت از آن زمان بدتر شده است.
نظر شما