به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه شنبه بدون محکوم کردن جنایت های رژیم صهیونیستی در تجاوز به خاک لبنان و به شهادت رساندن مردم مظلوم این کشور در سخنانی اعلام کرد: لبنان در جنگی که انتخاب نکرده، بهای سنگینی می‌ پردازد. به حمایت از نیروهای مسلح لبنان ادامه خواهیم داد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد: می‌ خواهیم همکاری خود را با کشورهای خلیج فارس در زمینه‌ های امنیتی و دفاعی تعمیق کنیم. ما در تلاشیم تا دسترسی بشردوستانه به نوار غزه را بهبود بخشیم.

«کایا کالاس» سپس افزود: تصرف غیرقانونی اراضی (فلسطینیان در) کرانه باختری توسط اسرائیل را محکوم می‌ کنیم.