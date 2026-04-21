۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۲۴

کالاس: تصرف غیرقانونی مناطقی در فلسطین از سوی اسرائیل را محکوم می‌کنیم

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد: تصرف غیرقانونی مناطقی در فلسطین از سوی اسرائیل را محکوم می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه شنبه بدون محکوم کردن جنایت های رژیم صهیونیستی در تجاوز به خاک لبنان و به شهادت رساندن مردم مظلوم این کشور در سخنانی اعلام کرد: لبنان در جنگی که انتخاب نکرده، بهای سنگینی می‌ پردازد. به حمایت از نیروهای مسلح لبنان ادامه خواهیم داد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد: می‌ خواهیم همکاری خود را با کشورهای خلیج فارس در زمینه‌ های امنیتی و دفاعی تعمیق کنیم. ما در تلاشیم تا دسترسی بشردوستانه به نوار غزه را بهبود بخشیم.

«کایا کالاس» سپس افزود: تصرف غیرقانونی اراضی (فلسطینیان در) کرانه باختری توسط اسرائیل را محکوم می‌ کنیم.

