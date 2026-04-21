به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری صبح سه‌شنبه در نشست بررسی منطقه آزاد دوغارون با اشاره به تحولات مثبت اخیر در این مرز از شفاف‌سازی کامل عوارض و جابه‌جایی نقطه صفر مرزی در دوغارون خبر داد که منجر به افزایش چشمگیر تردد کامیون‌ها، کاهش زمان توقف از ۱۵ شب به سه شب و رشد ۷۹ میلیون دلاری صادرات از این مرز شده است.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: عوارض و خدمات دریافتی در مرز دوغارون شفاف‌ شده و لازم است پیگیری رسمی از سوی افغانستان برای اعلام دریافتی‌های طرف مقابل انجام گیرد.

وی با بیان این که شرایط مرز دوغارون نسبت به ۶ ماه گذشته دستخوش تغییرات چشمگیری شده است افزود: ترددها افزایش یافته و این مرز باید به تامین‌کننده کالا و فرصت‌های اقتصادی برای کشور تبدیل شود.

مظفری با تاکید بر لزوم حل ریشه‌ای مسایل، روشن شدن فرآیندی مشکلات مرز و منطقه آزاد دوغارون را خواستار شد و گفت: باید تعارفات را کنار گذاشته و مراقبت کنیم که هیچ سیستمی بیش از ارقام تعیین‌شده دریافتی نداشته باشد.

استاندار خراسان رضوی از توافق برای جابه‌جایی نقطه صفر مرزی در حد چند ۱۰۰ متر خبر داد تا ضمن رفع اختلافات، روان‌سازی تردد در مرز انجام گیرد.