خراسان رضوی در سال جاری باید به تولید ۱۲۰۰ مگاوات برق نوین برسد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران و در آیین افتتاح ۴ واحد نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی در بردسکن، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای افزایش ظرفیت تولید انرژی‌های نو در استان، اظهار کرد: استراتژی دولت در سال گذشته حرکت به سمت انرژی‌های نو بوده و این اقدام تنها یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه ضرورتی برای پایداری شبکه برق کشور محسوب می‌شود.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه افتتاح این نیروگاه خورشیدی سرمایه گذاری ۵۶۰ میلیارد تومانی در بردسکن، داشته است، گفت: همزمان با شرایط ویژه کشور و تحولات منطقه‌ای، چهار واحد نیروگاه خورشیدی سه‌مگاواتی در این شهرستان به بهره‌برداری رسید.

وی ضمن تسلیت ایام چهلم رهبر شهید و قائد امت، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش کشاورزی شهرستان گفت: از میان جمعیت ۲۳ هزار نفری کشاورزان، حدود ۷۰۰ حلقه چاه کشاورزی به انرژی خورشیدی مجهز شده‌اند که مجموعاً ۵۰ مگاوات برق تولید می‌کند؛ رقمی که در نوع خود بی‌سابقه است.

مظفری افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، هدف استان برای دو سال آینده رسیدن به ظرفیت تولید ۳۰۰۰ مگاوات انرژی‌های نو است.

استاندار خراسان رضوی گفت: در سال جاری باید حداقل ۱۲۰۰ مگاوات به تولید استان افزوده شود تا در سال ۱۴۰۶ به هدف‌گذاری نهایی ۳۰۰۰ مگاوات برسیم.

وی اضافه کرد: تاکنون ۷۰۰۰ مگاوات مجوز و پروانه بهره‌برداری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر صادر شده است.

مظفری همچنین با اشاره به نقش خراسان رضوی در ایام جنگ امریکایی صهیونی علیه ایران گفت: این استان همانند ۸ سال دفاع مقدس نقش مهمی در پشتیبانی داشت و برنامه‌ریزی برای بازسازی‌ها و کمک‌رسانی ادامه به دیگر استان ها خواهد داشت.

استاندار خراسان رضوی درباره برنامه‌های مربوط به تشییع پیکر رهبر شهید نیز بیان کرد: محل مراسم در حرم مطهر قطعی شده و ۱۱ کمیته در ستاد مرکزی تشکیل شده است، لذا تمام اقدامات لازم انجام شده و تنها منتظر اعلام زمان و تاریخ برگزاری هستیم.