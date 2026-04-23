به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در یکصدوچهل‌وچهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به محورهای اصلی جلسه اظهار کرد: ما در همه موضوعات به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و صادرات، دو اصل اساسی داریم؛ یکی کیفیت خدمات و دیگری قیمت خدمات. کیفیت باید بسیار بالا و قیمت نیز منطقی و پایین باشد؛ نه به‌گونه‌ای که ارائه‌دهنده خدمات متضرر شود و نه اینکه هزینه‌های مازاد و سربار به فعالان اقتصادی تحمیل شود.

استاندار خراسان رضوی افزود: رئیس‌جمهور به‌طور جدی تأکید دارند تمام اختیاراتی که امکان واگذاری آن‌ها وجود دارد به استان‌ها تفویض شود و این موضوع، با تأکیدات صریح رهبر شهید انقلاب بر نقش همه‌جانبه استانداران، کاملاً روشن است. بدیهی‌ترین موضوع این است که بسیاری از تصمیمات، از جمله در همین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، باید در استان اتخاذ شود و این حق طبیعی مجموعه اقتصادی استان است.

وی با انتقاد از انحصار در ارائه خدمات گمرکی تصریح کرد: انحصار در هر سیستمی مشکل‌زا است و شواهد و قرائن نشان می‌دهد شرکت انبارهای عمومی برنده مناقصه شده و اکنون خود اقدام به تعیین نرخ می‌کند. با توجه به مسئولیت سنگین خراسان رضوی و به‌ویژه شرق کشور، که امروز بیش از گذشته باید بار تأمین نیازهای کشور را در شرایط جنگ اقتصادی به دوش بکشد، ما این موضوع را تا انتها پیگیری می‌کنیم.

مظفری ادامه داد: اگر لازم باشد از نظر حقوقی ورود می‌کنیم و استان خودش تصمیم می‌گیرد؛ یا مناقصه استانی برای پیمانکار خدمات گمرکی برگزار می‌کنیم، یا شرکت جایگزین معرفی می‌شود و یا کنسرسیومی از فعالان اقتصادی استان برای انجام این خدمات تشکیل خواهد شد. استانی با ۳ تا ۴ میلیارد دلار صادرات باید به هاب اقتصادی کشور تبدیل شود و نمی‌توان پذیرفت که کیفیت و قیمت خدمات آن تحت تأثیر یک انحصار قرار گیرد.

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سوخت معادن و صنایع معدنی اشاره کرد و گفت: پیشنهاد ذخیره‌سازی سه‌ماهه سوخت برای معادنی که امکان ذخیره دارند، با رویکرد پدافند غیرعامل کاملاً منطقی است. تجربه نشان داده تمرکز بیش از حد زیرساخت‌ها، آسیب‌پذیری ایجاد می‌کند و باید توزیع و ذخیره‌سازی به‌صورت پراکنده و متناسب با ظرفیت واحدها انجام شود.

وی اضافه کرد: سامانه‌ها نباید مانع کار باشند؛ بلکه باید ابزار تسهیل باشند و اگر نیاز به اصلاح دارند، باید سریع اصلاح شوند. از دستگاه‌های متولی می‌خواهم نیازها را واقعی ببینند و برای جزئیات برنامه داشته باشند.

مظفری با قدردانی از همراهی دستگاه‌های مختلف تأکید کرد: همراهی مجموعه قوه قضاییه، دستگاه‌های نظارتی و همه ارکان حاکمیت در استان باعث شده بخش مهمی از مسائل حل شود. اگر واحدهای صنعتی و معدنی دچار تعطیلی یا تعدیل شوند، فشار آن به کل سیستم کشور وارد می‌شود، بنابراین همه باید تلاش کنیم. در عین شرایط سخت، فرصت‌های استثنایی هم وجود دارد و امروز زمان تصمیم‌گیری جدی، بازنگری در آمایش سرزمینی و استفاده به‌موقع از ظرفیت‌های خراسان رضوی و شرق کشور است؛ فرصت معطل ماندن نداریم و باید همین امروز اقدام کنیم.