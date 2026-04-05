خراسان رضوی باید نقش اتاق فکر کشور را ایفا کند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در دیدار نوروزی با مدیران دستگاه‌های اجرایی با اشاره به شرایط سال گذشته اظهار کرد: سال گذشته سال پرحادثه‌ای برای ایران بود و در خراسان رضوی نیز با مسائل و اتفاقات متعددی مواجه بودیم. در ماه‌های ابتدایی سال شاهد جنگ ۱۲روزه در بهار بودیم و اگرچه خراسان رضوی به‌صورت مستقیم درگیر جنگ نبود، اما تبعات آن را تحمل کردیم و تلاش همه همکاران باعث شد بتوانیم هم فضای استان را به‌خوبی مدیریت کنیم و هم در برخی حوزه‌ها از کشور پشتیبانی داشته باشیم.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: پس از آن در تابستان و ادامه آن در زمستان، در حوزه ناترازی انرژی شرایط سختی برای کشور و استان ایجاد شد. با لطف خداوند متعال و تلاش همکاران در ستاد استان و دستگاه‌های اجرایی، سال را با کمترین مشکل در این حوزه سپری کردیم. در همین مدت اتفاقات خوبی نیز در حوزه تولید، توسعه انرژی‌های نو و ساخت فضاهای آموزشی رخ داد که در راستای عدالت آموزشی و بر اساس راهبردهای دولت و تأکیدهای رئیس‌جمهور، گام‌های مؤثری در این زمینه برداشته شد.

وی با اشاره به حوادث دی‌ماه گفت: حوادث تلخ دی‌ماه را نیز پشت سر گذاشتیم. سناریویی برای کشور پیش‌بینی شده بود تا از برخی نارضایتی‌ها و اعتراضات مدنی سوءاستفاده شود و در جنگ ۱۲روزه نیز تلاش شد مردم را از کشور و نظام جدا کنند، اما این اتفاق رخ نداد.

مظفری با اشاره به آغاز جنگ دوم تحمیلی به ایران در اسفندماه اظهار داشت:با وجود مشکلاتی که در کشور داشته ایم، ما به‌عنوان مدیران اجرایی باید بپذیریم که برخی مسائل و مشکلات موجود به علت کاستی‌های ما است و برای رفع آن‌ها باید تلاش کنیم.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: هوشمندی مردم و لطف خداوند متعال باعث شد علی‌رغم ضایعه شهادت رهبر انقلاب در نخستین ساعات جنگ و شهادت جمعی از افراد دیگر، جهت‌گیری مردم برخلاف تصورات دشمن شکل بگیرد. وقتی مردم با تهاجم خارجی مواجه می‌شوند، همه کسانی که ادعای دلسوزی دارند کنار می‌روند و روشن می‌شود که هیچ‌کدام برای مردم ایران دلسوزی نمی‌کنند. در چنین شرایطی باید بپذیریم که اشکالاتی داشته‌ایم و برای اصلاح آن‌ها صادقانه در کنار مردم باشیم.

وی با اشاره به نقش مردم در این شرایط تصریح کرد: مردم در این ایام دین خود را به کشور ادا کردند و با حضور و همراهی خود بسیاری از نقشه‌های دشمن را خنثی کردند.

مظفری افزود: همه ما در هر سطح و جایگاهی باید بپذیریم که سهمی در کاستی‌ها داشته‌ایم و نمی‌توانیم بگوییم هیچ تقصیری نداشته‌ایم. باید اشکالات را بپذیریم و برای اصلاح آن‌ها اقدام کنیم.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به تحولات پس از آغاز جنگ گفت: در سه حوزه شاهد اتفاقاتی بودیم. در حوزه اجتماعی، علی‌رغم سختی شرایط، تاب‌آوری جامعه به‌شدت افزایش پیدا کرد. بدون تردید حضور و مشارکت مردم مهم‌ترین عامل در این موضوع بود. در این حوزه باید مراقب باشیم که شرایط همگرایی و رفاه واقعی برای جامعه ایجاد شود.

وی با اشاره به ضرورت حفظ فضای منطقی در جامعه گفت: باید قدر حضور مردم را بدانیم و اجازه ندهیم از احساسات مردم سوءاستفاده شود؛ همان‌طور که گاهی از اعتراضات مدنی سوءاستفاده می‌شود، ممکن است از شور و حمایت مردم از رزمندگان نیز سوءاستفاده شود.

مظفری در ادامه با قدردانی از مدیران استان اظهار کرد: خراسان رضوی توانسته است در این مدت علاوه بر مدیریت مسائل داخلی، فضایی ایجاد کند که به سایر استان‌ها نیز اعلام کند که در کنار آن‌ها هستیم و حتی در برخی حوزه‌ها به استان‌های دیگر کمک کرده‌ایم.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: بخشی از موضوعات در حوزه‌های مختلف از جمله آمایش سرزمین و حوزه اقتصادی نیازمند بازبینی است و خراسان رضوی باید در این زمینه نقش‌آفرینی کند. بسیاری از مدیران استان تجربه‌های بالایی دارند و باید با این رویکرد پیش بروند.

وی تصریح کرد: یکی از آسیب‌های جدی که در این جنگ مشاهده می‌کنیم تمرکز صنایع در بخش‌هایی از کشور است؛ موضوعی که نشان می‌دهد در برخی موارد آمایش سرزمین و اصول پدافند غیرعامل به‌خوبی رعایت نشده است.

مظفری گفت: امروز بیش از ۳۰ تا ۳۵ درصد سنگ‌آهن کشور در خراسان رضوی تولید می‌شود، اما زنجیره کامل فولاد در استان شکل نگرفته است. اگر این زنجیره به‌طور کامل در استان طراحی و اجرا می‌شد، شرایط متفاوتی ایجاد می‌شد.

استاندار خراسان رضوی افزود: در حوزه زیرساخت‌ها نیز باید نگاه جدی‌تری داشته باشیم. در بحث ساخت دیتاسنترهای بزرگ و زیرساخت‌های مهم باید این موضوع را جا بیندازیم که شرق کشور از امن‌ترین مناطق کشور بوده است.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی علاوه بر مسائل روزمره و موضوعات مربوط به پشتیبانی از جنگ و رسیدگی به نیازهای مردم، باید برای مسائل میان‌مدت و بلندمدت نیز از همین امروز برنامه‌ریزی کنیم.

مظفری با قدردانی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان اظهار کرد: از همه مدیران و همکاران در ستاد استانداری و دستگاه‌های اجرایی استان تشکر می‌کنم. مردم نیز در این شرایط دین خود را به کشور ادا کردند و ما نیز باید نیازهای مردم را به‌خوبی ببینیم و برای رفع آن‌ها تلاش کنیم.

استاندار خراسان رضوی افزود: برنامه هفتم توسعه، برش‌های سالانه و برنامه‌های دستگاهی مشخص شده و باید بر اساس آن حرکت کنیم. خوشحالیم که در مجموعه مدیریتی استان فضای همدلی و وفاق وجود دارد و باید از این فرصت استفاده کنیم.

وی ادامه داد: هر مدیرکل باید خود را در جایگاه یک وزیر ببیند و در شرق و شمال شرق کشور نقش پشتیبانی‌کننده داشته باشد و در صورت نیاز بتواند بخشی از نیازهای کشور را تأمین کند.

مظفری گفت: باید این باور را ایجاد کنیم که می‌توانیم با استفاده منطقی از همه ظرفیت‌ها و فرصت‌ها به کشور کمک کنیم. امیدواریم سال پیش‌رو سالی همراه با پیروزی، آرامش و پیشرفت برای مردم ایران باشد.