پیش بینی برداشت ۱۲ هزار تن بادمجان گلخانه ای در مناطق توکهور و هشتبندی

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جعفری رئیس مرکز خدمات جهاد کشاورزی توکهور و هشتبندی گفت: سطح زیر کشت گلخانه‌های این منطقه ۱۰۰ هکتار است که ۵۰ هکتار آن به کشت بادمجان اختصاص دارد.

جعفری ضمن عنوان اینکه برداشت محصول از آذرماه سال گذشته آغاز شده و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد، پیش بینی کرد: تا پایان فصل برداشت بیش از ۱۲ هزار تن محصول برداشت شود.

وی عملکرد در هر هکتار را ۲۵۰ تن عنوان کرد و افزود: تاکنون ۸۰ درصد از محصول برداشت شده است.

رئیس مرکز خدمات جهاد کشاورزی توکهور و هشتبندی گفت: با توجه به کیفت بالای محصول، محصولات برداشت شده به بازارهای تهران، اصفهان، یزد، تبریز و همچنین به کشور عراق صادر میشود.