آغاز فاز اجرایی واکسیناسیون دام در روستاهای سقز

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کسنزانی عصر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان بیان کرد: فاز اجرایی طرحهای مایهکوبی دامی با هدف کنترل و پیشگیری از بیماریهای واگیر در جمعیت دام سبک و سنگین آغاز شده است.
وی افزود: در قالب این طرح، واکسیناسیون بیماریهایی نظیر آبله و شاربن در انواع دام سبک و سنگین، طاعون نشخوارکنندگان کوچک، بروسلوز (تب مالت) ویژه برهها، بزغالههای ماده و میشهای غیرآبستن و همچنین هاری در سگهای صاحبدار گله انجام میشود.
رئیس شبکه دامپزشکی سقز بیان کرد: اجرای این طرح توسط مراکز مایهکوبی مجاز در بخشهای دولتی و غیردولتی و بهصورت کاملاً رایگان صورت میگیرد.
کسنزانی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در موفقیت این برنامه، خاطرنشان کرد: تحقق اهداف طرح مستلزم همکاری دامداران، اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران با اکیپهای عملیاتی دامپزشکی است.
