به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در گفتگویی اظهار کرد: دشمن به دنبال آن بود تا انسجام ملی ما را بشکند و این در حالی بود که مردم در تمام شب‌های گذشته با حضور در میادین پای کار ایران ایستادند.

وی‌افزود : شاهد آن بودیم که پیمانکاران کشورمان برای بازسازی پل‌های تخریب شده در طول جنگ بدون آنکه به عدد و رقم آن فکر کنند، خواستار بازسازی پل‌های تخریب شده راه‌های کشور بودند. همینطور فعالین اقتصادی اتاق بازرگانی از همان روزهای ابتدایی جنگ به دنبال تهیه نسخه‌ای حمایتی برای تاب‌آوری صنایع کوچک و متوسط بودند.

سخنگوی دولت با اشاره به مذاکرات بیان کرد: مذاکرات و دیپلماسی در امتداد میدان است و این در حالیست که مردم ما تسلیم ناپذیر هستند، اما اگر شروط مذاکره یعنی ادب، احترام و شناخت حقوق طرف مقابل باشد، ایران همیشه ثابت کرده است که در این مذاکره پیشگام و ساعی است.

مهاجرانی گفت: بازدید وزیر درمان و آموزش پزشکی از انستیتو پاستور داشتند، قسمت‌هایی از این آسیب جدی دیده که ظرف مدت سه ماه ان‌شاءالله به چرخه خدمت برخواهد گشت ولی بخش‌هایی از آن نیاز به کار جدی‌تر دارد.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که در هشتمین جلسه پایش فرایند اسکان و بازسازی مسکن به ریاست وزیر راه و شهرسازی که به جز کلان‌شهرها، حدود ۸۸ هزار واحد مسکونی و تجاری آسیب دیده داریم که خسارت‌های این‌ها برآورد شده، از این تعداد ۱۰۲۱ واحد احداثیه و بقیه هم نیازمند تعمیرات هستند که بنیاد مسکن در استان‌ها این کار را دارد دنبال می‌کند.

سخنگوی دولت اظهار کرد: همچنین تاکنون ۲۷ هزار واحد مسکونی در کل کشور شامل شهرها و روستاها به جز کلان‌شهرها به اتمام رسیده تعمیرات‌شان و ۶۰۰ واحد مسکونی هم نیازمند احداث مجدد هست که کارهای این‌ها هم در دست انجام است. همین‌طور وام ودیعه مسکن برای افرادی که آسیب دیدند به ۱۶۲۰ خانوار که تاکنون آسیب دیدند، تخصیص پیدا خواهد کرد، از این تعداد تا دو روز پیش، ۸۸۶ نفر از این عزیزان تسهیلاتی را دریافت کردند.

مهاجرانی عنوان کرد: پرداخت خسارت‌هایی هم که به خودروها وارد شده تا سقف زیر ۳۰ میلیون تومان از امروز آغاز خواهد شد. همچنین وزارت صنعت، معدن، تجارت هم اعلام کرده است، در حمایت از صنایع و حفظ اشتغال، صنایع فولادی مجاز هستند که کالاهای مورد نیاز خودشان را از گمرک‌های کشور با استفاده از برات الکترونیک ترخیص بکنند و پیش‌بینی حمایت‌های مالیاتی و بیمه‌ای هم برای واحدهای آسیب‌دیده انجام خواهد شد.

وی با اشاره به شکل‌گیری ستاد بازسازی پس از جنگ دوم تحمیلی، افزود: ستاد بازسازی شکل گرفته است و این ستاد به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور کار خودش را انجام می‌دهد و همه دستگاه‌های ذی‌ربط در آن حضور دارند و لذا یک تعیین تکلیف ملی شده که هر کسی چه باید بکند. این ستاد به صورت کامل هر سه موضوع جنگ ۱۲ روزه، وقایع دی ماه و جنگ رمضان را دارد تولی‌گری می‌کند لذا یک تعیین تکلیف ملی انجام می‌دهد که هر کسی چه کاری باید انجام بدهد، منابعش از کجا بیاید.

مهاجرانی گفت: دولت همه تلاش خودش را مصروف می‌کند که بتواند آسیب‌هایی که به مردم، کسبه، تجار، تولیدکنندگان، کسانی که به صورت شغل‌های کوتاه‌مدت حتی روزمزد داشتند را جبران بکند و تلاش بکند که فشاری بر معیشت مردم وارد نشود.