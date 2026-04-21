بازار خراسان جنوبی در ثبات؛ برخورد با متخلفان

به گزارش خبرنگار مهر، علی تهوری ظهر سه‌شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار خراسان جنوبی اظهار کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه نگرانی بابت تأمین کالاهای اساسی در استان وجود ندارد و بازار از نظر اقلامی همچون برنج در شرایط اشباع قرار دارد.

وی با اشاره به وضعیت ذخیره‌سازی برنج افزود: عمده‌فروشان استان حتی بیش از ظرفیت انبارهای خود اقدام به ذخیره‌سازی این کالا کرده‌اند که نشان‌دهنده پایداری در تأمین است.

معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان اداره‌کل صمت خراسان جنوبی با اشاره به توزیع روغن در بازار گفت: محموله‌های جدید روغن وارد شبکه توزیع شده و برای اطمینان از صحت روند عرضه، نظارت‌ها به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

تهوری ادامه داد: فرآیند فروش شرکت‌های پخش و بنکداران به‌صورت روزانه رصد شده و با دریافت پرینت فروش، راستی‌آزمایی میدانی انجام می‌گیرد تا کالا به واحدهای صنفی مجاز برسد و از شبکه رسمی خارج نشود.

وی درباره وضعیت بازار قند و شکر نیز بیان کرد: در حال حاضر قند به میزان کافی در فروشگاه‌ها موجود است و شکر نیز از طریق بخش خصوصی در حال تأمین است.

معاون بازرسی اداره‌کل صمت خراسان جنوبی افزود: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، احتمال تغییر در نرخ مصوب شکر وجود دارد که برای مدیریت بازار در این شرایط، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است.

تهوری در ادامه به تشدید نظارت‌ها در حوزه آرد و نان اشاره کرد و گفت: در فروردین‌ماه سال جاری، بیش از هزار و ۶۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده که منجر به تشکیل ۱۱۱ پرونده تخلف شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا، ۲۱ واحد نانوایی متخلف در بیرجند شناسایی و به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند و در کنار آن، از نانوایی‌های برتر نیز تقدیر شده است.

معاون بازرسی اداره‌کل صمت خراسان جنوبی با تأکید بر نظارت بر بازار مصالح ساختمانی تصریح کرد: تمامی واحدهای عرضه آهن‌آلات و تأسیسات مورد بازرسی قرار گرفته‌اند و از فعالان این حوزه برای تداوم عرضه کالا تعهد اخذ شده است.

تهوری تأکید کرد: با هرگونه احتکار یا عدم عرضه کالا در حوزه فلزی و پتروشیمی برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.

وی در پایان با اشاره به اهمیت نگهداری صحیح کالاهای اساسی گفت: تمامی سردخانه‌های بخش خصوصی استان ملزم به تجهیز به برق اضطراری شده‌اند تا در صورت بروز قطعی احتمالی، خللی در نگهداری و سلامت کالاها ایجاد نشود.