به گزارش خبرنگار مهر، علی محدثینژاد ظهر سهشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار خراسان جنوبی با ابراز نگرانی از وضعیت تولید در حوزه طیور اظهار کرد: در حال حاضر بازار مرغ تخمگذار با چالشهایی مواجه است و تداوم برخی رویهها میتواند در آینده نزدیک موجب بروز مشکلات جدی در این بخش شود.
وی افزود: نگهداری مرغهای بالای ۷۷ هفته بدون توجه به ظرفیتهای تولید، از جمله مواردی است که در صورت عدم مدیریت، میتواند تعادل بازار را بر هم بزند و لازم است تدابیر پیشگیرانه در این زمینه اتخاذ شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی در ادامه از شناسایی شیوه جدیدی از گرانفروشی خبر داد و گفت: در بازرسیهای انجامشده، مشاهده شد برخی واحدهای صنفی با استفاده از «الکل و استون» اقدام به پاک کردن قیمتهای قبلی کالاها و درج نرخهای جدید میکنند.
محدثینژاد با تأکید بر برخورد قاطع با این تخلفات تصریح کرد: هرگونه تغییر غیرقانونی قیمت و سوءاستفاده از شرایط بازار با برخورد جدی تعزیرات مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به وضعیت برخی بازارهای دیگر افزود: در حوزه محصولات پتروشیمی از جمله پلاستیک و ظروف یکبار مصرف، افزایش قیمت و نرخگذاریهای سلیقهای در برخی واحدها مشاهده میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین گزارشهایی از توزیع کود خارج از شبکه با قیمتهای بالا دریافت شده که این موضوع فشار مضاعفی به بخش کشاورزی وارد میکند و نیازمند نظارت دقیقتر است.
محدثینژاد درباره وضعیت بازار روغن خوراکی نیز بیان کرد: در مجموع کمبودی در تأمین روغن وجود ندارد، اما در برخی خردهفروشیها کمبودهایی گزارش شده که در حال پیگیری است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نظارتهای مستمر و هدفمند بر بازار ادامه دارد و اجازه داده نخواهد شد تخلفات، معیشت و امنیت غذایی مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
