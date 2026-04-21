۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۰۶

ترفند «الکل و استون» برای گران‌فروشی لو رفت

بیرجند- مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی از کشف شگرد جدید گران‌فروشی در بازار بیرجند خبر داد و نسبت به چالش‌های پیش‌روی بازار مرغ تخم‌گذار هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محدثی‌نژاد ظهر سه‌شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار خراسان جنوبی با ابراز نگرانی از وضعیت تولید در حوزه طیور اظهار کرد: در حال حاضر بازار مرغ تخم‌گذار با چالش‌هایی مواجه است و تداوم برخی رویه‌ها می‌تواند در آینده نزدیک موجب بروز مشکلات جدی در این بخش شود.

وی افزود: نگهداری مرغ‌های بالای ۷۷ هفته بدون توجه به ظرفیت‌های تولید، از جمله مواردی است که در صورت عدم مدیریت، می‌تواند تعادل بازار را بر هم بزند و لازم است تدابیر پیشگیرانه در این زمینه اتخاذ شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی در ادامه از شناسایی شیوه جدیدی از گران‌فروشی خبر داد و گفت: در بازرسی‌های انجام‌شده، مشاهده شد برخی واحدهای صنفی با استفاده از «الکل و استون» اقدام به پاک کردن قیمت‌های قبلی کالاها و درج نرخ‌های جدید می‌کنند.

محدثی‌نژاد با تأکید بر برخورد قاطع با این تخلفات تصریح کرد: هرگونه تغییر غیرقانونی قیمت و سوءاستفاده از شرایط بازار با برخورد جدی تعزیرات مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت برخی بازارهای دیگر افزود: در حوزه محصولات پتروشیمی از جمله پلاستیک و ظروف یک‌بار مصرف، افزایش قیمت و نرخ‌گذاری‌های سلیقه‌ای در برخی واحدها مشاهده می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین گزارش‌هایی از توزیع کود خارج از شبکه با قیمت‌های بالا دریافت شده که این موضوع فشار مضاعفی به بخش کشاورزی وارد می‌کند و نیازمند نظارت دقیق‌تر است.

محدثی‌نژاد درباره وضعیت بازار روغن خوراکی نیز بیان کرد: در مجموع کمبودی در تأمین روغن وجود ندارد، اما در برخی خرده‌فروشی‌ها کمبودهایی گزارش شده که در حال پیگیری است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نظارت‌های مستمر و هدفمند بر بازار ادامه دارد و اجازه داده نخواهد شد تخلفات، معیشت و امنیت غذایی مردم را تحت تأثیر قرار دهد.

کد مطلب 6807317

