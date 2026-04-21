به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران در مراسم افتتاح بخش تکمیلی پایانه کلاهدوز و آغاز احداث قطعه دوم خط ۱۰ گفت: امروز ما شاهد بهره برداری فاز نخست بخش تکمیلی پایانه کلاهدوز هستیم.

معاون شهردار تهران گفت: سال ها این پروژه مغول مانده بود اما در دوره ششم مدیریت شهری کار را آغاز کردیم و قریب به ۲ هزار میلیارد تومان در آن هزینه کردیم تا فاز نخست بخش تکمیلی پایانه کلاهدوز امروز افتتاح شود و تا پایان سال هم بخش دوم را تکمیل می‌کنیم تا عملا پایانه به ظرفیت حداکثری برسد.

به گفته وی، ظرفیت این پایانه ۱۲ رام قطار است. یکی از دستگاه‌های مهم نیز دستگاه تراش چرخ است که اهمیت بالایی برای کار مترو دارد. دستگاه تعمیرات اورهال رده D نیز اثر بسیاری در افزایش خدمت رسانی به مردم دارد.

هرمزی در خصوص خبر جدید خط ۱۰ و خطوط جدید تصریح کرد: در دوره ششم علاوه بر کارهای اثربخش برای اورهال و بروزرسانی قطارها در بخش خطوط جدید نیز توان حداکثری خود را به کار گرفتیم. شهرداری تهران ۴ خط جدید را به صورت همزمان زیر بار ساخت برده است.

وی گفت: از سال گذشته عملیات حفاری را با یک دستگاه تی بی ام در محدوده دریاچه چیتگر تا جنت آباد آغاز کردیم که ۲.۵ کیلومتر حفاری داشته و با روند مناسب در قرارگاه خاتم کار به نتیجه رسید. امروز دومین دستگاه تی بی ام حدفاصل ایستگاه جنت آباد تا نمایشگاه بین‌المللی کار خود را آغاز می‌کند.

هرمزی افزود: به این ترتیب ما ۲۰ کیلومتر خط را زیر بار حفاری و عملیات اجرایی می‌بریم تا در هر ماه به طور متوسط ۵۰۰ متر تونل کامل به شهروندان تحویل دهیم. در خط ۸ هم قرارداد تامین تی بی ام بسته شده و امیدواریم از ابتدای تابستان بتوانیم آنها را وارد کشور کنیم. در خط ۹ شفت اجرای دستگاه حفار زده شده و در حال مونتاژ دستگاه هستیم تا در هفته دولت بتوانیم آن را وارد مدار ساخت کنیم.

معاون شهردار تهران خاطرنشان کرد: به این ترتیب به زودی دستگاه‌های حفار مکانیزه را به ۵ دستگاه می‌رسانیم تا شهر تهران به بزرگترین کارگاه عمرانی مترو تبدیل شود.

گفتنی است؛ بخش نخست این پایانه سال ۱۳۹۶ افتتاح شده بود اما سالن تعمیرات نداشت و کل فضای پایانه به عنوان پارکینگ شبانه قطارها استفاده می‌شد.

همچنین یکی از نیازهای شهر تهران این است که علاوه بر تکمیل خطوط مترو و راه اندازی ایستگاه‌ها به پایانه‌های مترویی نیز تجهیز شود که نقش به سزایی در اعزام به موقع قطارها و سیر ایمن آنها در خطوط دارند.