به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، «راهنمای انتخاب روش تأمین مالی و روش اجرا متناسب با پروژه‌های آب، فاضلاب و برق‌آبی» (نشریه شماره 899)، امروز در پایگاه اطلاع‌رسانی نظام فنی و اجرایی کشور منتشر شده است.

بر اساس این گزارش در گذشته روش‌های تأمین منابع مالی و اجرای پروژه محدود و تصمیم‌گیری در خصوص روش تأمین منابع مالی و روش اجرا در طرح‌های عمرانی، عمدتاً به تأمین منابع مالی دولتی و روش اجرای سه‌عاملی محدود می‌شد. با گسترش استفاده از روش‌های مختلف تأمین منابع مالی از جمله استفاده از تسهیلات داخلی و خارجی، مشارکت دولتی - خصوصی و همچنین تنوع روش‌های اجرایی پروژه، لزوم اتخاذ تصـمیم مناسب برای انتخاب هریک از روش‌ها متناسب با پروژه‌ها بیش از پیش ضرورت یافته است.

از سوی دیگر زمان تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب دو مقوله پیش‌گفته در نظام فنی و اجرایی کشور نیز دارای اهمیت فراوان است. در نظر گرفتن رابطه دو تصمیم استراتژیک ذکرشده، تقدم و تأخر آنها، اندرکنش و تأثیرات آنها بر یکدیگر و مدل اتخاذ تصمیم برای نظام انجام پروژه و روش تأمین مالی پروژه، موضوعی است که به‌ندرت به آن پرداخته شده است.

با توجه به اهمیت این مبحث، امور آب و آبفای وزارت نیرو در قالب طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور، تهیه «راهنمای انتخاب روش تأمین مالی و روش اجرا متناسب با پروژه‌های آب، فاضلاب و برق‌آبی» را با هماهنگی امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور، در دستور کار قرار داد که به منظور بهره‌برداری جامعه مهندسی کشور، در دسترس عموم قرار گرفته است.