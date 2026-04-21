فرماندار رشت: حضور میدانی مدیران مانع بروز چالش در جنگ رمضان شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با بازرس ویژه نهاد ریاست جمهوری، که در دفتر فرماندار برگزار شد، با ارائه گزارشی از عملکرد مدیریت شهرستان در این ایام اظهار کرد: از همان ابتدای بروز شرایط جنگی، تلاش شد با حضور مستقیم در میدان و رصد مستمر وضعیت، مشکلات احتمالی پیش از تبدیل شدن به بحران مدیریت شود.
همزمانی جنگ رمضان با نوروز؛ پیچیدگی خدماترسانی
وی با اشاره به شرایط خاص شهرستان رشت به عنوان یکی از مقاصد مهم مسافران در تعطیلات نوروزی، افزود: همزمانی جنگ رمضان با ایام پرتردد نوروز، شرایط خدماترسانی را پیچیدهتر کرده بود، اما با هماهنگی و همدلی میان دستگاههای اجرایی، تلاش شد در تأمین ارزاق عمومی، بهویژه آرد و نان، و همچنین خدمات زیربنایی نظیر آب، برق و گاز، وقفهای ایجاد نشود.
فرماندار رشت با بیان اینکه مدیریت شهرستان در کنار مردم و در متن میدان حضور داشت، تصریح کرد: در شرایطی که نیروهای مسلح در خط مقدم دفاع از کشور بودند، ما نیز وظیفه داشتیم با حضور در بازار، واحدهای تولیدی و شبکه توزیع، دغدغههای معیشتی و روزمره مردم را به حداقل برسانیم.
میرغضنفری با تأکید بر نقش انسجام مدیریتی در عبور از این مقطع حساس، گفت: همدلی میان اعضای شورای تأمین و مجموعه مدیریتی شهرستان، موجب شد تصمیمگیریها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود و از بروز ناهماهنگیها جلوگیری شود.
رصد مستمر بازار و پاسخگویی سریع به مطالبات مردمی
وی همچنین خاطرنشان کرد: رصد مستمر بازار و خدمات، پاسخگویی سریع به مطالبات مردمی و حضور در نقاط مختلف شهرستان، از جمله اقداماتی بود که در این ایام دنبال شد تا آرامش و ثبات در سطح شهرستان حفظ شود.
قدردانی بازرس ویژه نهاد ریاست جمهوری از مدیریت رشت
در ادامه این دیدار، عزیزی، بازرس ویژه نهاد ریاست جمهوری، با قدردانی از اقدامات انجامشده در شهرستان رشت اظهار کرد: بر اساس گزارشهای دریافتی، این شهرستان در ایام جنگ رمضان از جمله مناطق کمچالش کشور بوده و موضوع قابل توجهی که موجب نگرانی باشد، به نهاد ریاست جمهوری منعکس نشده است.
وی افزود: با وجود شرایط خاص و مسافرپذیر بودن رشت، مدیریت میدانی و هماهنگ مجموعه شهرستان موجب شد خدماترسانی بهخوبی انجام شده و شرایط عمومی در وضعیت مطلوبی قرار گیرد.
ابلاغ پیام تقدیر ریاست جمهوری به مجموعه مدیریتی رشت
بازرس ویژه نهاد ریاست جمهوری همچنین با ابلاغ پیام تقدیر ریاست جمهوری از عملکرد مجموعه مدیریت شهرستان رشت، خاطرنشان کرد: رشت در این ایام به عنوان یکی از نمونههای موفق در ارائه خدمات به مردم مورد ارزیابی قرار گرفته و این امر نشاندهنده تلاش و انسجام مطلوب مجموعه مدیریتی شهرستان است.
